Azarenka zaradi pritožb Ukrajincev ne bo sodelovala na dobrodelnem turnirju

Nekdanja prva teniška igralka sveta, Belorusinja Viktorija Azarenka, ne bo igrala na dobrodelnem ekshibicijskem turnirju za pomoč Ukrajini ob odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Organizatorji so jo odstranili s seznama nastopajočih zaradi pritožb ukrajinskih igralcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na turnirju, ki bo pred in med OP ZDA eden od številnih dogodkov za zbiranje sredstev za Ukrajino in s čimer naj bi nabrali približno dva milijona dolarjev, bodo med drugimi nastopili Rafael Nadal, Coco Gauff, John McEnroe, Carlos Alcaraz in Iga Swiatek.

Morala bi tudi Azarenka, a je več ukrajinskih igralcev nasprotovalo njeni udeležbi. Belorusija je namreč zaveznica Rusije in je dovolila Rusiji uporabiti svoje ozemlje za vojaške napade na Ukrajino.

"Viktorija Azarenka po tehtnem premisleku in pogovoru z vsemi vpletenimi ne bo sodelovala na našem ekshibicijskem turnirju za mir. Vika je močna igralka in vodja in cenimo njeno pripravljenost za sodelovanje. A menimo, da je ob občutljivem položaju in trajajočem konfliktu med Rusijo in Ukrajino to prava smer za nas," so pojasnili pri Ameriški teniški zvezi (Usta).

"Ko smo izvedeli, da bodo na tem dogodku tudi ruski in beloruski predstavniki, sem takoj povedala, da ne bom sodelovala pri tem," je dejala 20-letna ukrajinska igralka Marta Kostjuk.

Kljub temu, da Rusi in Belorusi niso smeli nastopiti na turnirju v Wimbledonu, pa bodo lahko na zadnjem grand slamu sezone v New Yorku, le da ne bodo tekmovali pod svojo zastavo.

