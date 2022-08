Zaslužil je prek 90 milijonov evrov, čeprav že več kot leto ne igra #video

The best thing you will see today: Roger Federer hitting balls on a tennis court, getting ready for his comeback!!! 🔥 pic.twitter.com/nTH6U2JZY0 — Luigi Gatto (@gigicat7_) August 21, 2022

Pred dnevi je na družbenih omrežjih završalo, potem ko je Roger Federer objavil videoposnetek, kako trenira na teniškem igrišču. Baselčan namreč ni igral že več kot eno leto. Nazadnje smo ga lahko spremljali v Wimbledonu, ko se je moral posloviti v četrtfinalu. 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je napovedal, da bo igral na turnirju Laver Cup, nato pa še oktobra v domačem Baslu.

Kljub svoji odsotnosti Federer še vedno služi vrtoglave vsote. Po podatkih Forbesa je v zadnjih dvanajstih mesecih s sponzorskimi pogodbami zaslužil neverjetnih 90 milijonov dolarjev (90,6 milijona evrov), kar je največ med športniki.

Roger Federer se je letos pojavil v Wimbledonu. Foto: Reuters

Katero sodelovanje je za Federerja najbolj donosno?

Za Federerja je najbolj donosno sodelovanje z znamkama Rolex in Uniqlo. Zelo uspešna je bila njegova naložba v znamko On, ki izdeluje športno obutev. V nedavnem članku je soustanovitelj znamke On Running Oliver Bernhard spregovoril, kako je Federer postal partner v podjetju za tekaške copate.

"Samo ustanoviti lastno podjetje in biti uspešen je že veliko, ampak On Running je kmalu postalo veliko več. Čez čas se je pridružil teniška legenda Roger Federer," je za Inc povedal Bernhard in ob tem razkril, da se je danes 41-letni teniški igralec zelo vključil tudi v razvoj obutve.

Roger Federer je v svoji karieri osvojil 103 turnirje. Nazadnje je igral lani v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

Švicar je z 1,1 milijarde dolarjev na petem mestu

Roger Federer je v svoji karieri zaslužil 1,1 milijarde dolarjev in je skupno na visokem petem mestu. Na prvem mestu je golfist Tiger Woods (1,72 milijarde dolarjev), sledi mu nogometaš Cristiano Ronaldo (1,24 milijarde evrov), tretji je košarkar LeBron James (1,16 milijarde dolarjev), četrti pa je nogometaš Lionel Messi (1,15 milijarde dolarjev).

Za mnoge najboljši igralec vseh časov je samo s turnirskimi nagradami zaslužil več kot 130 milijonov dolarjev, kar je skoraj 131 milijonov evrov. V svoji karieri pa je osvojil 103 turnirske lovorike.