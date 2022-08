Mladenič v šoku: kaj je tokrat ušpičil Roger Federer? #video

Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je spet poskrbel za veliko presenečenje. Držal je obljubo izpred petih let in presenetil mladega teniškega igralca, ki je ostal povsem brez besed.

Začelo se je že pred petimi leti

Zgodba se je pravzaprav začela že pred petimi leti (2017), ko je mladi navijač Rogerja Federerja prosil, ali lahko pri svoji športni karieri vztraja še prihodnjih osem ali devet let in mu s tem da možnost, da bi tudi on lahko nekoč igral proti njemu. Prošnja je Federerja takrat dodobra nasmejala in Izyanu Mahmadu (Zizouju, kot ga sicer kličejo, op. p.) je obljubil, da jo bo uresničil. Šlo je za tako imenovan "pinky promise".

Foto: YouTube

Malokdo je po vseh teh letih verjel, da bo Švicar držal svojo obljubo. A s pomočjo enega svojih sponzorjev se je Federer odločil presenetiti mladega teniškega igralca. Zizou je z letalom iz ZDA prispel v Švico, v Zürich. Mladi nadobudnež je mislil, da je v Evropo prišel na trening s svojim trenerjem, a je šlo za veliko presenečenje, ki so ga posneli. Še predeo je Zizou sploh videl svojega velikega idola, je dejal da je to "njegov najboljši dan v življenju". A ko je iz šotora na igrišče stopil Federer, je Zizou ostal brez besed. Presenečenje je uspelo.

Ni bilo prvo presenečenje

Roger Federer je že pred tem znal presenetiti mlade teniške upe. Leta 2020 je presenetil mladi italijanski teniški igralki Carolo in Vittorio. Ti sta postali slavni, ko sta v času koronavirusa igrali tenis na strehi. Nekega dne se je na strehi pojavil Roger Federer. Lahko si samo predstavljajte odziv obeh deklet. Pozneje sta dekleti, kot jima je Baselčan tudi obljubil, obiskali akademijo Rafaela Nadala.

Roger Federer bo septembra igral na Laver Cupu. Foto: Guliverimage

Septembra ga bomo končno videli na igrišču

Federer ima v zadnjem obdobju veliko časa za tovrstna presenečenja, saj se že nekaj časa ubada z rehabilitacijo kolena, zaradi katerega je moral trikrat na operacijo. Mnogi so upali, da se bo vrnil že na začetku letošnje sezone, a je bilo kmalu jasno, da iz tega ne bo nič. 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je pred časom razkril, da se bo vrnil septembra na turnirju Laver Cup, ki bo v Londonu v areni O2.

Teniški igralec, ki je v ponedeljek praznoval 41. rojstni dan, je nazadnje igral leta 2021 v Wimbledonu. Pričakujejo ga tudi na domačem turnirju v Baslu, ki bo na sporedu oktobra.