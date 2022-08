Darja Kasatkina ugnala domačinko in zmagala v San Joseju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruska teniška igralka Darja Kasatkina je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 500 v ameriškem San Joseju. V finalu je sedma nosilka po dveh urah in 34 minutah ugnala nepostavljeno domačinko Shelby Rogers s 6:7 (2), 6:1, 6:2.

Kasatkina je nazadnje igrala prav v finalu San Joseja, takrat je bila od 25-letnice boljša domčinka Danielle Collins.

Polfinalistka letošnjega odprtega prvenstva Francije je na letošnjem turnirju le slavila in prišla do petega naslova v desetem finalu na najvišji ravni. Slavila je še v Charlestonu (2017), Moskvi (2018), Melbournu (WTA 250, 2021) in Sankt Peterburgu (2021).

Kasatkina se je po zmagi na današnji posodobljeni lestvici WTA povzpela na deveto mesto, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri.

Njena tekmica v finalu je pridobila 15. mest in je zdaj 30. igralka sveta. Za 29-letno Rogersovo je bil to tretji finale v karieri, na lovoriko pa bo morala še nekoliko počakati. Pred tem je zadnjič igrala na zadnji stopnički v Riu de Janeiru pred šestimi leti in pol, izgubila pa je tudi v avstrijskem Bad Gasteinu leta 2014.

San Jose, WTA (757.900 dolarjev):

- finale:

Darja Kasatkina (Rus/7) : Shelby Rogers (ZDA) 6:7 (2), 6:1, 6:2

