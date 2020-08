Eno največjih presenečenj: Babi, Federer je na naši terasi! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roger Federer je v sodelovanju z enim od svojih sponzorjev pripravil eno lepših presenečenj. Vittoria in Carola, mladi teniški igralki, sta bili povsem šokirani, ko se je sredi intervjuja prikazal na njuni terasi. Obraza deklet sta povedala vse.

V času novega koronavirusa igralci kar nekaj časa niso mogli igrati tenisa. Zato so se ljubitelji te igre znašli vsak na svoj način. Zelo viralen je postal posnetek Vittorie in Carole, ki sta tenis igrali vsaka na svoji strehi v mestu Liguria.

Zaradi tega sta dali že nič koliko intervjujev, a dekletoma se ni niti sanjalo, da ju tokrat čaka eno večjih presenečenj v njunem življenju. Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je odločil, da ju preseneti, da na strehi odigrajo nekaj nizov tenisa in ju povabi na kosilo.

"Zame osebno je bil to zelo poseben trenutek v karieri." Foto: Gulliver/Getty Images

Tudi Federerju se bo dogodek vtisnil v spomin

Medtem ko sta razlagali, kdo je njun najboljši igralec (Roger Federer, op. p.), se je 38-letni švicarski teniški igralec prikradel od zadaj in ju presenetil. Dekleti sta bili tako vzhičeni, da sta s strehe babici kričali, da je na njihovi strehi pravi Roger Federer. Ta ju je pozneje še presenetil, da bosta lahko obiskali poletni teniški kamp na akademiji Rafaela Nadala.

"Zame osebno je bil to zelo poseben trenutek v karieri. Da lahko presenetim navijače ali otroke, tako kot sem lahko Carolo in Vittorio. Bilo je nepozabno. Igral sem na mnogo zanimivih krajih po svetu, ampak to je bilo zame posebno doživetje," je še povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

Roger Federer je letos igral le na OP Avstralije. Foto: Gulliver/Getty Images

Trenutno četrti igralec sveta je že pred časom sporočil, da letos ne bo igral, potem ko je moral iti februarja in nato še maja na operacijo kolena. Njegov povratek na teniška igrišča lahko pričakujemo prihodnje leto, ko naj bi zaigral na OP Avstralije. Za prihodnje leto ima še nekaj drugih visokih ciljev.

"Cilj je, da bom 1. januarja 100-odstotno pripravljen. Zdaj me čaka 20 tednov kondicijskega treninga. Pot je dolga, a sem pripravljen. Upam, da bom ob vrnitvi spet lahko igral tenis," je pred časom povedal Federer, ki pa ima zdaj več časa za svoje navijače.