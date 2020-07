Ko so Federerja večkrat pošiljali v pokoj: Kaj je zdaj to?

Roger Federer je letos že odpovedal sezono in ima v načrtu, da bi se prihodnje leto vrnil na OP Avstralije. Baselčan je moral iti kar dvakrat na operacijo kolena in je v fazi rehabilitacije. "Cilj je, da bom 1. januarja 100-odstotno pripravljen. Zdaj me čaka 20 tednov kondicijskega treninga. Pot je dolga, a sem pripravljen. Upam, da bom ob vrnitvi spet lahko igral tenis."

"Bil sem na vrhuncu in rad sem igral tenis." Foto: Reuters

Večkrat so ga poslali že v športni pokoj

O njegovi upokojitvi se je govorilo že leta 2009, ko je zmagal na OP Francije, nato ko je zmagal Wimbledon in podrl rekord o zmagah na turnirjih za grand slam. Pozneje je dobil še hčerki in mnogi so bili prepričani, da je tedaj zares konec njegove športne kariere.

"Bil sem star 27 ali 28 let. Mislim sem si: 'Kaj je zdaj to?' Bil sem na vrhuncu in rad sem igral tenis. To sem želel delati skupaj z otroki. Če ne bi delovalo, bi nehal. Ne zato, ker bi bil zadovoljen s tem, da sem vse dosegel in da bi moral to končati. Vseeno se zavedam, da sem bližje koncu kariere kot na začetku. Ne morem reči, kaj bo čez dve leti. Zato si večinoma načrte delam za eno leto ali za leto in pol. Ta trenutek še vedno rad igram, ampak vem, ko zobniki ne bodo več delovali, se bo konec vse bolj bližal."

Ena od hčerk bi se rada učila japonščine. Foto: Gulliver/Getty Images

Hčerka ga je presenetila

Olimpijske igre so pri njem vedno igrale pomembno vlogo in tako je ostalo vse do danes. Leta 2000 je v Sydneyju spoznal svojo ženo Mirko, na odprtju je nosil švicarsko zastavo in osvojil tudi kar nekaj uspehov. Še vedno ima cilj, da bi nastopil na OI v Tokiu, ki so jih zaradi koronavirusa prestavili za eno leto.

"Zanima me, kako bodo videti OI v Tokiu. Upam, da bodo. Zdaj imamo eno leto časa, vendar nekateri pravijo, da je mogoče prezgodaj za to, dokler ne bo vse pod nadzorom. Upam, da bo vse v redu," je povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki pravi, da bo v Tokio z njim potovala tudi družina.

"Otroci bodo tam. Ne vem, ali smo bili v Tokiu lani ali predlani. Tam smo se imeli lepo in še vedno govorijo o tem. Ena od mojih hčerk se želi učiti japonščine. To je neverjetno, nisem mogel verjeti. Razočarani so bili, ko so odpovedali olimpijske igre, ampak cilj je, da gredo prihodnje leto z nami."

V njegovi športni karieri zelo pomembno vlogo igra žena Mirka. Foto: Guliver/Getty Images

Jasno je, da njegov cilj na olimpijskih igrah ni samo sodelovanje. Igralec njegovega kova vedno cilja visoko. V njegovi vitrini mu manjka še zlata olimpijska medalja med posamezniki. S kakšnim izkupičkom bi bil zadovoljen 38-letni Baselčan?

"V stanju, kakršnem sem trenutno, bi bil vesel, da bi lahko igral. Če sem 100-odstotno pripravljen, bi bil vesel, če bi dobil medaljo. Če je ne bi dobil, bi bil razočaran. Če bi vedel, da sem dal vse od sebe, in če bi se ozrl nazaj, bi bil ponosen. Tokio bi bila še ena odlična izkušnja in priložnost, da sem lahko sodeloval še na enih olimpijskih igrah. Moja družina bo z mano tako kot v Londonu. Zame je že uspeh, da sem 100-odstotno pripravljen in da lahko sodelujem, toda medalja bi morala biti cilj."

Tenis bo igral tudi, ko bo končal kariero Igral bo tudi po koncu kariere. Foto: Gulliver/Getty Images

Roger je že večkrat omenil, da uživa v tenisu, in prepričan je, da bo tenis igral tudi po končani karieri. "Zanimivo bo, ko ne bom več treniral in bom samo igral. To je tisto, kar danes redko delam. Po končani karieri ne bo več tako. Mislim, da bo zanimivo, ko bom igral s prijatelji in si mislil: 'Ni pomembno, ali forehand deluje ali ne'," je v intervjuju za SRF še povedal zimzeleni Federer.