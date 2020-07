Teniškega turnirja v Federerjevem Baslu letos ne bo

Teniškega turnirja v švicarskem Baslu letos ne bo v koledarju teniške zveze ATP, poročajo švicarski mediji. Organizatorji turnirja v rojstnem kraju trenutno poškodovanega švicarskega zvezdnika Rogerja Federerja so že junija zaprosili za prestavitev na leto 2021, ATP pa je danes to potrdil in ga odstranil s koledarja.

Švicarski časopis Neue Zürcher Zeitung je od organizatorjev dobil dopis ATP, ki so ga poslali organizatorjem v Basel, v katerem so sporočili, da bo dvorana St. Jakobs jubilejno 50. izvedbo turnirja gostila šele v sezoni 2021.

Iz Basla so sporočili, da bi bila ob nejasnem položaju glede novega koronavirusa ter gospodarski nestabilnosti v Švici in po svetu organizacija turnirja neodgovorna tako do navijačev kot do igralcev.

Lani je turnir pripadel Federerju, ki je takrat v svojem rojstnem kraju zabeležil že deseto turnirsko zmago, ko je v finalu ugnal Avstralca Alexa de Minaura. Še petkrat je bil 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam poražen v finalu domačega tekmovanja.

Letošnja teniška sezona se bo predvidoma na najvišji ravni začela z ženskim turnirjem WTA v Palermu od 3. avgusta naprej, moška v seriji ATP pa 14. avgusta v Washingtonu. V ZDA bo na igriščih v New Yorku od 31. avgusta naprej potekal tudi drugi grand slam sezone.

Vsi turnirji na ameriških tleh pa bodo bodisi zeleno bodisi rdečo luč za organizacijo dobili proti koncu julija.

