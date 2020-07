To dekle dejansko nekaj tudi naredi

Koronavirus je pred meseci izbruhnil v kitajskem mestu Wuhan. Naomi Osaka je na družbenih omrežjih pokazala podporo azijskim in temnopoltim ljudem. Drugim še posebej, potem ko je Georgea Floyda usmrtil policist. Na ulicah danes lahko še vedno vidimo rasistične opazke, številke glede koronavirusa pa niso najbolj optimistične.

Donald Trump s svojimi izjavami dvigne še nekaj dodatnega prahu. Ameriški predsednik je pred kratkim v Oklahomi izjavil, da ne gre za tako nevaren virus, kot nekateri trdijo.

"Mimogrede, gre za bolezen, ki ima brez dvoma več imen, kot katerakoli bolezen v zgodovini. Lahko jo imenujem 'kung flu'. Lahko jo imenujem v 19 različicah. Mnogi jo imenujejo virus, kar tudi je. Mnogi jo imenujejo gripa. Kakšna je razlika?" se je vprašal Trump.

Naomi Osaka, katere mama je Japonka, oče pa prihaja s Haitija, se je odločila, da pošlje jasno sporočilo prek Twitterja.

"Ampak ... ampak poslušajte me. Nehajte nadlegovati azijsko skupnost zaradi covid-19," je zapisala 22-letna Japonka, ki je v svoji kratki športni karieri zmagala na dveh turnirjih za grand slam (OP Avstralije 2019, OP ZDA 2018).

Osaka ni ena od tistih, ki samo govorijo, ampak je aktivna pri preprečevanju koronavirusa. Skupaj s sestro je oblikovala posebne maske. Namen je zbiranje denarja za Unicef pri pomoči v boju proti koronavirusu.

"V ZDA sem videla, da vsi nosijo enake maske. Spominjam se, da so na Japonskem, še preden se je zgodila situacija s koronavirusom, vsi nosili maske in da so bile kot nekakšen modni dodatek. Zato sem si želela narediti masko, ki ne bi bila namenjena samo zaščiti, ampak bi jo lahko uporabili kot modni dodatek," je za Vogue povedala Osaka. Maske so zelo hitro razprodali, Naomi pa je sporočila, da bodo kmalu na voljo nove.

Hey everyone so the masks sold out 😱 I’m currently working on another launch geared towards international customers, (meaning everyone outside Japan), because I saw there was some confusion on how to order. Thanks guys, love you 🤗❤️ I’ll keep you updated. https://t.co/bXe9dyRg2l