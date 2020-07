Novak Đoković je bil v zadnjih tednih na udaru kritik, potem ko so z njegovo pomočjo organizirali turnir Adria Tour, kjer se je s koronavirusom okužilo nekaj igralcev. Đoković je tokrat spregovoril o kritikah, ki so letele na njegov račun.

Po Adria Touru, teniškem turnirju v Zadru, ki so ga morali zaradi okužbe s koronavirusom prekiniti, se je na Đokovića usul plaz kritik. Ljudi je predvsem zmotilo, da so se nekateri igralci v Beogradu zabavali v nočnem klubu, v Zadru pa igrali košarko.

Foto: Gulliver/Getty Images

Včeraj so se na družbenih omrežjih pojavile slike Novaka Đokovića, ki je treniral prvič po okužbi s koronavirusom. Njegov trening partner je bil srbski teniški igralec Viktor Troicki, ki se je prav tako okužil s koronavirusom. Novak je po treningu za Sportski žurnal dal izjavo.

"V zadnjem času vidim samo kritike in veliko je zlonamernih. Očitno je to več kot samo kritika. Kot da bi bilo to na dnevnem redu, kot da gre za lov na čarovnice. Nekdo mora pasti, glavni krivec za vse mora biti neko veliko ime," je povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Njegov nastop na OP ZDA je še vedno pod vprašajem

V zadnjem času je bilo veliko govora o turnirjih, ki naj bi se odvijali v prihodnosti. Mnogi namreč menijo, da je organizacija OP ZDA nesmiselna, saj so ZDA trenutno v zelo slabem položaju glede na število okužb s koronavirusom. Pomisleke o tem je imel tudi prvi igralec sveta.

"Ne vem, ali bom igral na OP ZDA. V Washingtonu zagotovo ne bom igral, Cincinnati je v načrtu. Zagotovo bom igral na Roland Garrosu, v načrtu sta tudi Madrid in Rim," je še povedal Đoković, ki je pohvalil tudi novo točkovanje na lestvici ATP.

Okužena sta bila tako Novak Đoković kot njegova žena Jelena. Foto: Reuters

Nekateri so ga celo pozivali k odstopu

Večina svetovnih medijev je prvega igralca sveta obsojala, številni pa so se Beograjčanu postavili tudi odločno v bran. Đoković se je kmalu po odpovedi turnirja v Zadru opravičil za nastali položaj in dejal, je želel z Adria Tourom le pomagati. Obljubil je, da bo pomagal z donacijo za medicinsko opremo. Največji kritiki so dejali, da sta bila v trenutni situaciji tako turnir kot tudi Đoković zelo slaba zgleda in da bi zaradi tega moral celo odstopiti z mesta predsednika sveta igralcev ATP.

Triintridesetletni teniški igralec je letos odigral dva turnirja. Sezono je začel na najboljši možni način. Zmagal je OP Avstralije, nato pa je slavil še na turnirju v Dubaju.