Pa kaj, če ne prideta Đoković in Nadal

V zadnjem času se veliko govori o smiselnosti organizacije teniškega OP ZDA. Kar nekaj igralk in igralcev je izrazilo pomisleke. Med njimi tudi Novak Đoković, medtem ko nekateri vztrajno zagovarjajo izpeljavo največjega turnirja v ZDA. Ta naj bi potekal od 31. avgusta do 13. septembra.

Konec prejšnjega tedna je ameriški teniški igralec Frances Tiafoe razkril, da je bil na testiranju pozitiven na novi koronavirus in že šel v karanteno. Tiafoe je igral na turnirju v Atlanti, a zanimivo je, da se je turnir kljub temu nadaljeval. To je za nekatere igralec le še dodaten razlog, da se ne bi udeležili turnirja za grand slam v New Yorku.

Bo Novak Đoković prišel v ZDA? Foto: Reuters

Odprto prvenstvo ZDA, turnir za grand slam, bi letos potekalo brez gledalcev na tribunah in igralci bi lahko imeli zelo okrnjeno spremstvo. Vse več je tistih, ki se odkrito sprašujejo, ali je v teh časih smiselno hoditi v državo (ZDA, op. p.), ki ima glede novega koronavirusa najslabše številke. Že pred časom sta Novak Đoković in Rafael Nadal odkrito spregovorila, da nista najbolj naklonjena takšnemu scenariju.

"Večina igralcev, s katerimi sem govoril, ni bilo najbolj naklonjenih temu, da bi odpotovali tja. Trenutno, kakor stvari trenutno stojijo, se bo sezona v začetku septembra nadaljevala na pesku," je pred dobrim mesecem za srbske medije povedal Novak Đoković.

Benoit Paire se boji za svoje zdravje. Foto: Gulliver/Getty Images

Nekateri si želijo ostati zdravi

Eden tistih, ki ni najbolj navdušen nad izpeljavo OP ZDA, je Francoz Benoit Paire, ki meni, da je trenuten položaj v ZDA katastrofalen in da bi bilo preveč tvegano, če bi odpotoval v New York.

"Če bi odpotoval tja, pomeni, da bi tvegal okužbo. Želim potovati in igrati tenis, saj je to naš vsakdan. A če bomo tvegali z odhodom v ZDA in pri tem spoštovali še karanteno, je lahko zapleteno. Če bomo igrali OP ZDA, potem moramo žrtvovati Madrid in Rim," je povedal Francoz, ki si v prvi vrsti želi ostati zdrav.

"Mislim, da bodo turnir izpeljali ne glede na vse težave in da je to dobro za naš šport." Foto: Reuters

"OP ZDA je večji od nekaterih igralcev, kdorkoli so že to"

Na drugi strani pa so ameriški igralci, ki so, menijo, da bi morali OP ZDA izpeljati, tako kot OP Francije. "Četudi osem ameriških teniških igralcev ne bi moglo odpotovati na Roland Garros, bi morali turnir izpeljati. Žal bi mi bilo, če bi moral izpustiti nastop v Parizu, a to ne pomeni, da bi moralo ostalih 90 odstotkov igralcev čakati in ne bi mogli igrati. Tako je tudi z OP ZDA. V resnici bi si želel, da se sezona vseeno nadaljuje. Zdaj veliko več vemo o koronavirusu, pazili se bomo," je izjavil Sam Querrey, 45. igralec sveta.

Veliko bolj neposreden je bil Tennys Sandgren, ki je na svetovni lestvici uvrščen na 55. mesto. Ta je prepričan, da se da OP ZDA izpeljati na varen način. "OP ZDA je večji od nekaterih igralcev, kdorkoli so že to. Mislim, da bodo turnir izpeljali ne glede na vse težave in da je to dobro za naš šport. Menim, da je ameriška zveza naredila dovolj, ko je vprašanje o varnosti, in da bo turnir potekal brez težav," je povedal Sandgren.

Serena Williams je že potrdila prihod na OP ZDA. Foto: Gulliver/Getty Images

Mnenja so različna. Tako med igralci kot tudi med teniškimi navdušenci. Svoj nastop na OP ZDA je že potrdil Dominic Thiem, tretji igralec sveta, medtem ko številni še čakajo, kako se bodo stvari odvijale v prihodnosti. Nastop je prav tako potrdila Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov.

Preberite še: