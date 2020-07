Ostro opozorilo Zverevu: Če boš žural, ne boš igral!

Nastop nemškega teniškega zvezdnika Alexandra Zvereva na domačem ekshibicijskem turnirju v Berlinu je pod velikim vprašajem, so v petek sporočili prireditelji dogodka, ki bo potekal od 13. do 19. julija. Če bo vendarle zaigral, bodo imeli "ničelno toleranco" do vsakršnega kršenja postopkov za omejitev širjenja novega koronavirusa, so še dodali.

Triindvajsetletni Nemec Alexander Zverev, sedmi igralec sveta, je ob Avstrijcu Dominicu Thiemu, tretjem z lestvice ATP, ena glavnih atrakcij ekshibicijskega turnirja v Berlinu, a prireditelji ne bodo tolerirali njegovega kršenja varnostnih pravil v času koronakrize.

Po Adria Touru obljubil, da bo pazil, toda ...

Zverev je bil udeleženec turnirja Adria Tour v Zadru, kjer se je z novim koronavirusom okužilo nekaj njegovih kolegov, Grigor Dimitrov, Borna Čorić, Viktor Troicki in tudi prireditelj turneje, prvi igrakec sveta Novak Đoković. Teniškim zvezdnikom so takrat očitali, da so se obnašali nadvse neodgovorno, se udeleževali nočnih zabav in drugih družabnih dogodkov ter se požvižgali na socialno distanciranje.

Zverev se sicer na Hrvaškem ni okužil, obljubil pa je, da se bo zaprl v samoizolacijo, a je za novo zgražanje poskrbel kaj kmalu, ko so ga ujeli na zabavi v nekem nabito polnem baru na jugu Francije. Eden najglasnejših kritikov Zverevega obnašanja je bil avstralski teniški igralec Nick Kyrgios, ki se je ob tem zapletel še v besedni spopad z nemško legendo Borisom Beckerjem.

Ničelna toleranca do kršitev

V Berlinu zabave in kršenja pravil obnašanja ne bodo tolerirali, je za Süddeutsche Zeitung v petek razlagal vodja tekmovanja Edwin Weindorfer, ki se še ni odločil, če bo Zverevu sploh dovolil nastopiti: "Lahko bi rekel, da je Saševo (Alexander Zverev, op. p.) obnašanje kršenje pogodbe, lahko pa tudi, da mu damo še eno možnost, a ob opozorilu, da imamo tu v Berlinu zelo jasna pravila obnašanja."

V Berlinu ne bo zabav, trening kampov, akademij in ostalega spremljevalnega programa, običajnega za velike turnirje, igrali bodo na travnati podlagi in nato še na trdi, v živo pa si bo dvoboje lahko ogledalo od 300 do 1000 gledalcev, ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov. Do kršenja pravil bodo imeli ničelno toleranco, je še zagrozil Weindorfer in poudaril, da bo vsak igralec, ki ga bodo ujeli pri kršenju pravil, nemudoma izključen iz turnirja.

