Iz Nemčije poročajo o nevsakdanjem dogodku. Na teniškem turnirju ATP serije 500 v Halleju z nagradnim skladom 2.522.220 evrov se je odlomil del reklamnega panoja. To se je zgodilo prav med dvobojem nemškega igralca Alexandra Zvereva in Američana Marcosa Girona. Padajoči del reklamnega panoja je zadel in lažje poškodoval gledalko, poroča francoska agencija AFP.