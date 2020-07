Test Novaka Đokovića je bil negativen

Novak in Jelena v tem času nista čutila nobenih simptomov bolezni, test pa sta napravila po dogovoru z zdravniki. Pred tem sta bila zakonca Đoković deset dni v samoizolaciji in sta upoštevala vsa navodila.

Igralci, ki so sodelovali na turnirju v Zadru. Foto: Reuters

Vse skupaj se je začelo kuhati v Zadru

Novak Đoković in njegova žena Jelena sta po prihodu iz Zadra, kjer je potekal turnir Adria Tour, odšla (23. junija) takoj na testiranje, njun izvid pa je bil pozitiven. Pozitivni izid je bil na neki način pričakovan, saj je dan pred tem Grigor Dimitrov, bolgarski teniški igralec, sporočil, da je pozitiven na koronavirus. Na podlagi tega so turnir v Zadru prekinili, pozneje pa odpovedali ves Adria Tour. Za njim sta sledila Borna Ćorić, Viktor Troicki, nazadnje pa še Novak Đoković. Okuženi so bili tudi nekateri trenerji oziroma spremljevalno osebje, med njimi je bil tudi Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića.

Zabava v nočnem klubu, polne tribune in igranje košarke

Takoj za tem so se vrstili (ne)upravičeni napadi na srbskega zvezdnika. V Beogradu, kjer je potekal prvi turnir Adria Tour, so se na socialnih omrežjih pojavili posnetki, kako se nekateri igralci zabavajo v nočnem klubu ... V Zadru so organizirali celo košarkarsko tekmo. Prav tako smo lahko na obeh turnirjih videli nabito polne tribune, a treba je omeniti, da je bilo to v Srbiji in na Hrvaškem dovoljeno. Novaku so očitali, da kot prvi igralec sveta in predsednik sveta igralcev ATP s tem daje slab zgled.

Triintridesetletni Novak Đoković je bil v zadnjem času zelo na udaru kritik. Nole se je opravičil vsem tistim, ki so zaradi turnirja zboleli ali imeli kakršnokoli škodo.

"Verjeli smo, da je turnir izpolnjeval vse zdravstvene protokole in da je naša regija v dovolj dobrem stanju, da smo združili ljudi zaradi človekoljubnih razlogov. Zmotili smo se, bilo je prehitro. Ne morem vam povedati, kako žal mi je zaradi vsake okužbe," je sprva sporočil 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.