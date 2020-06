Oglasil se je Novak Đoković. Kaj je želel povedati?

Đoković je po turnirju v Zadru, ki je bil zaradi okužbe Grigorja Dimitrova prekinjen, sporočil, da sta z novim koronavirusom okužena tudi on ter njegova žena Jelena. Mnogi teniški igralci po svetu so zadarske organizatorje obtožili, da niso upoštevali socialne distance. Na udaru pa je bil predvsem Novak Đoković, ki je tudi predsednik sveta igralcev ATP in ravno zato nosi največjo odgovornost.

#Djokovic on Instagram quoting Serbian Patriarch Pavle, known for his wisdom and humbleness: "Boats don't sink because of the water that surrounds them, but because of the water that enters into them. Don't allow the surroundings to get inside you and to drag you to the bottom". pic.twitter.com/NU8wF60E9P