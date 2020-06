Turnir, ki ga je organiziral Novak Đoković, še naprej buri duhove

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nicolasu Kieferju ni jasno, zakaj so se nekateri njegovi kolegi odzvali povabilu Novaka Đokovića. Foto: Reuters

Nekdanji nemški tenisač Nicolas Kiefer je ostro kritiziral organizatorje teniških turnirjev Adria Toura, na katerem so se okužili trije tenisači. Obenem je nekdanji tenisač prst uperil prav v igralce, ki so na turnirjih v Beogradu in Zadru sodelovali. Po njegovem mnenju je zdaj ogrožena tudi izvedba turnirjev na mednarodni ravni od avgusta naprej.