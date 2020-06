Kakšne posledice bo nosil Đoković in kdo se mu je postavil v bran? #video

Res zaradi njih nabirajo politične točke?

Goran Ivanišević je že pred dnevi na nek način prevzel odgovornost za nastali položaj v Zadru, kjer je potekal Adria Tour. "Žal mi je za vse, ki so se okužili, in želim jim čimprejšnje okrevanje. Moti me samo to, da smo postali dežurni krivci za vse in da ljudje na račun nas zbirajo politične točke (na Hrvaškem bodo namreč 5. julija volitve, op. p.)," je pred dnevi za hrvaški RTL povedal Ivanišević, ki je bil direktor turnirja v Zadru.

Foto: Reuters

Ivanišević bi si želel, da bi ga odstavili

Po svetovnih medijih se je začelo pisati oziroma ugibati, da bi lahko s to napako Đokovića odstavila z mesta predsednika sveta igralcev ATP. Dejstvo je, da je srbski zvezdnik s tem dal slab vzgled. Ivanišević meni, da njegov varovanec za te stvari porabi preveč energije in da ga napadejo, takoj ko imajo možnost.

"To je samo moje mišljenje. Če sem iskren, bi želel, da ga zamenjajo. Odkar je postal predsednik in karkoli naredi, nič ni prav. Napadajo ga takoj, ko imajo možnost. Zato porabi veliko energije, ker poskuša za vsakega narediti nekaj dobrega," je za Sportske Novosti povedal Ivanišević

Nihče nikogar ni silil, da sleče majico

Zmagovalec Wimbledona iz leta 2001 priznava, da zabave v Beogradu ne bi smelo biti, a ob tem dodaja, da je vsak igralec odgovoren zase in da nihče nikogar ni silil, da je na tej zabavi, da pleše ali sleče majico.

"Kako lahko nekdo reče, da je tam nastala okužba? Marco Panichi, Novakov kondicijski trener, ni bil na tej zabavi. Z njim sem bil v Beogradu dva tedna vsak dan. On je pozitiven, medtem ko sem bil jaz dvakrat negativen. Mi lahko to nekdo to razloži? Lahko je biti general po bitki. Zdaj so vsi pametni in napadajo Novaka. To je zdaj moderno, kot da so komaj čakali na napačno potezo. Poskušal je napraviti nekaj velikega, kar je imelo humanitarni namen, potem ko smo bili vsi tri mesece zaprti."

Sporočilo 19-letnice: Hvala za tvoje zaupanje

Odkrito se mu je v bran postavila tudi Olga Danilović, mlada srbska teniška igralka, ki se počasi prebija v vrh svetovnega tenisa. Tudi ona je bila del Adria Toura in pred dneva dnevoma je tudi ona sporočila, da je negativna.

"Kot prvo želim članom tvoje družine, tvoje ekipe, Grigorju, Borni in vsem preostalim, ki bijejo bitko s covid-19, čimprejšnje ogrevanje. Želim se ti zahvaliti za povabilo, da sem bila lahko del humanitarnega projekta Adria Tour, in izkazanemu zaupanju, da je lahko moja prisotnost in igra doprinesla veličini dogodka in končnemu cilju. To je bil zbiranje sredstev za humanitarne namene," je uvodoma zapisala Olga, ki ve, da po tem nekatere stvari ne bodo enake.

"Predvsem bo enak seznam pravih prijateljev. Upam, da bom imela kmalu priložnost s tabo deliti igrišče, z najboljšim na svetu. Želim ti hitro okrevanje. Tvoja prijateljica Olga."