Novak Đoković bo doniral, kolikor bo potrebno

V zadnjih dneh v medijih vidimo, da je v mestu Novi Pazar položaj alarmanten, saj je tam okuženih veliko število ljudi. Videli smo lahko tudi posnetke, kako slabi pogoji so tam, saj so pacienti ležali na hodnikih. Nekateri mu pravijo celo srbski Bergamo.

Jelena Đoković je tista, ki skrbi za Fundacijo Novaka Đokovića. Foto: Reuters

Za zdaj je nakazal 40 tisoč evrov

Po pisanju srbskega Telegrafa je to opazila tudi Fundacija Novaka Đokovića, ki je tamkajšnji bolnišnici nakazala 40 tisoč evrov in s tem zagotovila potrebno medicinsko pomoč. To novico je na Instagramu sporočil tudi mladi srbski teniški igralec Hamad Međedović. Fundacija Novaka Đokovića je Srbiji že donirala milijon evrov za boj proti koronavirusu, prav tako so donirali milijon evrov italijanski bolnišnici v Bergamu.

"Đoković je danes nakazal pet milijonov dinarjev (40 tisoč evrov) za nabavo zaščitne opreme, zdravil in medicinskih aparatov. Za prihodnji teden je dogovorjeno, da bodo nakazali še toliko, kolikor bo potrebno," je sporočil Ervin Ćorović, direktor zdravstvenega doma v Novem Pazarju.

Foto: Reuters

Nole in Jelena sta v samoizolaciji in ne čutita nobenih simptomov

Spomnimo, da se je na Adria Touru z novim koronavirusom okužil tudi Novak Đoković in njegova žena Jelena. Po nekaterih informacijah nimata nobenih simptomov, počutita se dobro in sta v samoizolaciji. V prihodnjem tednu pa lahko pričakujemo nove izvide prvega igralca sveta.

Novak Đoković je plačal visoko ceno, potem ko se je tudi on okužil z novim koronavirusom.

Triintridesetletni Novak Đoković je bil v zadnjem času zelo na udaru kritik. Nole se je opravičil vsem tistim, ki so zaradi turnirja zboleli ali imeli kakršnokoli škodo.

"Verjeli smo, da je turnir izpolnjeval vse zdravstvene protokole in da je naša regija v dovolj dobrem stanju, da smo združili ljudi zaradi človekoljubnih razlogov. Zmotili smo se, bilo je prehitro. Ne morem vam povedati, kako žal mi je zaradi vsake okužbe," je sprva sporočil 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.