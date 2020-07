Psihične težave: Na internetu je gledal, kako lahko naredi samomor #video

Velika zmaga nad Rafaelom Nadalom leta 2009 na OP Francije

Robin Söderling se je v svoji karieri povzpel do četrtega mesta na svetovni lestvici, najodmevnejšo zmago je dosegel leta 2009, ko je v osmini finala na OP Francije premagal Rafaela Nadala. Čeprav je njegova športna kariera obetala veliko, ga je ustavila mononukleoza, a za tem je bilo še marsikaj.

"Če je pismo padlo skozi vrata, sem se tako ustrašil, da sem padel na tla." Foto: Gulliver/Getty Images

Današnji kapetan švedske teniške reprezentance za Davisov pokal je bil pred kratkim gost švedskega radia. Priznal je, da se je, tik preden je končal športno kariero, spopadal s črnimi mislimi.

"Bil sem zelo anksiozen . Sedel sem doma, gledal okrog sebe in nič mi ni bilo jasno. Zaradi najmanjših zvokov sem imel napad panike. Če je zazvonil telefon, sem se tresel od strahu. Vsega me je bilo strah in v nekem trenutku sem na internetu iskal, na kakšne načine lahko naredim samomor," je razkril Söderling. Znašel se je v hudi psihični stiski. Foto: Gulliver/Getty Images

Tudi če bi mu postavili pištolo na glavo …

Zmaga proti Nadalu leta 2009 na OP Francije in potem poraz proti Federerju v finalu je eden največjih uspehov v njegovi kratki karieri. Posledica tega je bil tudi velik pritisk, ki si ga je sam ustvarjal. Takrat je mislil, da ga lahko premagajo le trije igralci. Če je izgubil proti preostalim igralcem, se je počutil kot največji poraženec. Znašel se je v "črni luknji", iz katere je težko našel izhod.

"Nekaj časa sem panično in brez prestanka jokal. Prišel sem v hotel, se vrgel na posteljo in neprestano jokal. Vsak dan sem imel panične napade, ko sem razmišljal, da moram naslednji dan spet na igrišče. Ne glede na to, da sem si prigovarjal, da moram iti dalje, je bil pritisk večji od mene in me oviral, da napredujem kot teniški igralec in kot oseba. Nisem mogel iti skozi to, tudi če bi mi postavili pištolo na glavo," je razkril svoje težave.

Želel je spregovoriti o tem "Tistim, ki so življenje posvetili športu, svetujem, da naj močno trenirajo, a naj bodo ob tem sproščeni." Foto: Gulliver/Getty Images

Danes 35-letni Söderling meni, da je pomembno, da se govori o takšnih stvareh. Daleč od tega je, da je edini vrhunski športnik, ki se je spopadal s tovrstnimi težavami. "Zelo redko se govori o psiholoških težavah, ki jih imajo vrhunski športniki. Zato sem naredil ta korak in začel govoriti o tem. Tistim, ki so življenje posvetili športu, svetujem, da naj močno trenirajo, a naj bodo ob tem sproščeni. Iz svojih izkušenj jim lahko rečem, da naj to počnejo, če ob tem uživajo in ne zaradi pritisk," je za švedski radio povedal Söderling.