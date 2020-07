Novak Đoković prejel posebno darilo

Srbski arhitekt in ulični umetnik Andrej Josifovski - Pianist je na peščenem igrišču v teniškem centru Đukić v Beogradu ustvaril največji portret Novaka Đokovića doslej. Umetnina je dolga 24 in široka 11 metrov ter tako meri kar 264 kvadratnih metrov, so potrdili v Đokovićevi ekipi.

Nekateri srbski mediji poročajo, da gre za prvi tovrstni umetniški podvig na pesku teniškega igrišča sploh. Ozadje pa je podpora Đokoviću, saj je del projekta "Najprej očistimo sebe nato poglejmo druge". Gre za podporo Đokoviću v času, ko je zaradi zadev povezanih s serijo teniških turnirjev na prostoru nekdanje Jugoslavije postal tarča ostrih kritik zaradi širjenja novega koronavirusa.

Kot poročajo srbski mediji, so avtorji želeli opozoriti na to, da je v državi veliko ljudi, ki spoštujejo in cenijo vse to, kar je Đoković naredil za narod in ne pozabljajo njegovih dejanj kljub vsem zadnjim izzivom in kritikam.

Great project by Andrej Josifovski Pijanista. It was a pleasure to be part of it. @DjokerNole #Djokovic #Nolefam pic.twitter.com/jfYoUnac0D — Nebojsa Mandrapa (@Nibman) July 3, 2020

Z upodobitvijo polnih šest ur dela

"Novak je človek z izrednim sijajem. Vodi naše sanje in za vse nas je motivacija. Težko je najti dovolj velike besede, s katerimi ga je moč opisati. Ob tej priliki bom citiral mojega prijatelja Srđana Timarova, ki je dejal, da boste vsi, ki nimate daru, da bi videli njegovo svetlobo, ostali v mraku njegove sence. To je Đoković," je o tenisaču dejal avtor portreta Josifovski, ki je imel z upodobitvijo polnih šest ur dela. Od polnoči, do šeste ure zjutraj.

"Kaj takega sem delal prvič, a verjel sem, da mi bo uspelo. Novak je velika inspiracija in zame je bila velika čast, da sem imel priložnost narediti nekaj zanj. Zato mi ni bilo težko. Dal sem vse od sebe, da čim bolje opravim svoje delo," je še dejal Josifovski.

