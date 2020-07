Šestnajstletna športnica, ki bi lahko spremenila svet na bolje

Šestnajstletna teniška igralka je v zadnjem času večkrat javno spregovorila o družbenih spremembah po smrti temnopoltega Georgea Floyda. Prejšnji mesec je na mirnih protestih ljudi pozvala, naj spregovorijo o rasizmu. Njen nastop je zelo odmeval, velik vtis pa je naredil tudi na Navratilovo.

"If you are choosing silence, you are choosing the side of the oppressor."

-@CocoGauff



Watch 16-year-old Coco Gauff's speech at a protest in Florida. pic.twitter.com/QDIjpot2yF — TENNIS (@Tennis) June 4, 2020

"Ona je ena od tistih, ki lahko svet spremeni na bolje"

"Samo nasmehnem se, ko vidim, kako velik vpliv ima in kakšen vpliv bo imela v prihodnosti," je uvodoma povedala Navratilova in nadaljevala: "Odločna je tako na igrišču kot zunaj njega. Vidi se, da je bila lepo vzgojena, kar kaže, kako igra in kako aktivna je v političnem smislu."

"Ona je ena od tistih, ki lahko svet spremeni na bolje, in videti je, da si to želi narediti," je povedala 63-letna Navratilova, ki meni, da je pomembno, da športniki z uporabo svojih platform vidijo, kako lahko vplivajo na življenje in svoboščine.

"Šport je bil vedno v ospredju družbenih sprememb. In lahko bi bil tudi pri "Black Lives Matter". Tenis je imel določene ovire, ampak mislim, da je bil vedno v ospredju družbenih sprememb, in videti je, da smo s Coco Gauff še vedno zraven."

Martina Navratilova se že dolgo časa bori za pravice. Foto: Guliver/Getty Images

Združitev ATP in WTA …

Navratilova je med drugim zagovornica združenja ATP in WTA. Sama pravi, da sta z Billie-Jean King o tem govorili že v osemdesetih letih. O tem se je začelo govoriti v zadnjih mesecih, ko je to omenil Roger Federer.

"Edini način je, da pritiskamo na Mednarodno teniško zvezo (ITF) in na organizatorje velike četverice (turnirjev za grand slam op. p.), da so moški in ženske skupaj. Morali bi imeti enaka pravila za moške in ženske, koliko je časa med točkami, pomoč trenerja med dvobojem … Nima smisla, da moški igrajo na en, ženske pa na drug način. Gre za isti šport, igrišče je isto in tudi žogice so enake."

Serena Williams starting her two-year old daughter Olympia off early



A legend in the making 💜 pic.twitter.com/B0vSwMpJWN — The Women's Organisation (@TheWomensOrg) July 3, 2020

Serena Williams in njena 24. zmaga

Legendarna Američanka, ki je bila rojena na Češkoslovaškem, je v obširnem intervjuju spregovorila tudi o Sereni Williams in o prekinitvi zaradi koronavirusa. Williamsova se zadnjih nekaj let trudi, da bi zmagala svoj 24. turnir za grand slam in se s tem izenačila z Margaret Court, ki še vedno drži rekord vseh časov.

"Čas ni na njeni strani. Res je, da je bil to čas, ko se je lahko spočila, ampak telo se še vseeno stara, čeprav počiva. Vem, da je še vedno odločena. Želi si ta rekord."