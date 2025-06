Francozinja po senzaciji v Parizu pridobila neverjetnih 296 mest

Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Coco Gauff, finalistka in zmagovalka Roland Garrosa, ohranjata prvi dve mesti na današnji teniški lestvici WTA. Največji skok na njej je zabeležila polfinalistka pariškega turnirja za grand slam, Francozinja Lois Boisson, ki je pridobila kar 296 mest in je zdaj 65. igralka sveta. Najvišje uvrščena Slovenka je po novem Veronika Erjavec.