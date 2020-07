Portorož ostal brez teniškega turnirja

Po prilagojenem programu ATP za serijo challenger se bo sezona nadaljevala prav 17. avgusta, v prvem terminu do 23. avgusta pa bosta odigrana turnirja v češki Pragi in italijanskem Todiju. Teden kasneje sledijo trije turnirji, in sicer znova v Pragi, Orlandu v ZDA ter v sosednjem Trstu. V tednu od 31. avgusta do 6. septembra bodo na vrsti turnirji v Ostravi na Češkem, znova v Orlandu ter Cordenonsu v Italiji.

Program serije Challenger je za zdaj načrtovan le še v tednu med 7. in 13. septembrom, ko bodo odigrani turnirji v češkem Prostejovu, francoskem Aix-en-Provencu ter italijanski Parmi. Zavoljo zaščite pred covidom-19 bodo turnirji serije challenger letos nekoliko daljši, saj bodo v celoti trajali devet dni ob nekoliko manjši udeležbi z 48 igralci, torej 32 v glavnem delu žreba in 16 v kvalifikacijah.

Več informacij o nadaljnjem poteku sezone na tej ravni bodo vodilni možje zveze sporočili naknadno. Teniška sezona je bila na vseh mednarodnih ravneh zaradi pandemije novega koronavirusa ustavljena v začetku marca, vrača pa se 3. avgusta z ženskim turnirjem v Palermu ter moškim v Washingtonu od 10. avgusta naprej.

