"Novak Đoković je bil psihološko na dnu"

V podkastu Eurosporta Tennis Legends sta svojo zelo zanimivo izkušnjo razkrila nekdanja teniška igralca in pozneje trenerja Boris Becker in Stefan Edberg. Prvi je sodeloval z Novakom Đokovićem, drugi pa z Rogerjem Federerjem. Za nekaj zanimivih skrivnosti iz slačilnice je poskrbel Becker.

Ljubitelji tenisa se še dobro spomnijo uspešnega sodelovanja med Borisom Beckerjem in Novakom Đokovićem. To je trajalo od leta 2013 do 2016, medtem ko sta Edberg in Federer sodelovala od leta 2013 do leta 2015.

Boris Becker, Novak Đoković in Gebhard Gritsch Foto: Guliver/Getty Images

Česa se je Becker najprej lotil pri Đokoviću?

Legendarni Nemec in Đoković sta zelo uspešno sodelovala. Skupaj sta osvojila sedem turnirjev za grand slam, ključ njunega sodelovanja pa je bil razvoj njegove psihološke pripravljenosti in pristopa.

"Začel sem z miselnostjo. Konec koncev gre za odnos in kako pristopiš do velikih tekem. Imel je svojo pot. Izgubil je nekaj finalov proti Rafi in Rogerju in psihološko je bil na dnu. Menil sem, da njegov položaj na igrišču ni bil pravi," se tistih dni spominja Becker.

Boris Becker vsakič znova izda kakšno skrivnost iz slačilnice. Foto: Reuters

Prav tako se zelo dobro spominja prvih dvobojev, ko je začel sodelovati z Novakom. "Novak in Roger sta bila velika rivala. Pred dvobojem sva se z Edbergom rokovala in imela krajši pogovor."

"Tudi po tekmi je bilo v slačilnici zelo nenavadno vzdušje, ko sta bila (Federer in Đoković) vsak v svojem kotu, Stefan in jaz pa sva se pogovarjala, kot da bi bila na sprehodu v parku," je še povedal Becker, ki se je pred kratkim zapletel v spor z Nickom Kyrgiosom.

Stefanu Edbergu je bilo v čast, da je lahko sodeloval s Švicarjem.

Nekaj časa je potreboval, da se je odločil za sodelovanje s Federerjem

Tudi Stefan Edberg ima zelo lepe spomine na sodelovanje z Rogerjem Federerjem. Šved še danes poudarja, da je bila zanj velika čast, da je lahko sodeloval s Švicarjem.

"Vzelo mi je nekaj časa, da sem se odločil. V Dubaju sva preživela skupaj en teden samo zato, da sva se spoznala, preden sva šla skupaj na turnejo. Skratka, super je bilo biti ob Federerju, ki je ambasador tenisa. Govorila sva o tenisu in o strategiji."

"Če pogledam nazaj, je bila najboljša stvar, da je zamenjal lopar." Foto: Gulliver/Getty Images

Kaj je bila najboljša stvar, ki jo je naredil Federer?

Edberg je povedal, da je bil razlog, da ga je eden od najboljših igralcev najel, to, da je želel spremeniti svojo igro, njega pa je poklical, da mu da nove ideje. Federerja ni mogel ravno veliko naučiti, saj je o teniški igri vedel praktično vse. "Ko postaneš starejši, moraš morda spremeniti svojo igro in na tem sva veliko delala."

"Če pogledam nazaj, je bila najboljša stvar, da je zamenjal lopar. Nekoliko je spremenil svojo igro. Njegovo gibanje je postalo malo bolj agresivno, kar mislim, da je moral narediti. Delovalo je in lepo je bilo biti zraven," je povedal Edeberg, šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam.