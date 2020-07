Federer je razmišljal o upokojitvi, se bo vrnil na igrišča? #video

Roger Federer je razkril, da po tem, ko je imel dve operaciji kolena, razmišlja o športni upokojitvi, a v tem trenutku še vedno načrtuje vrnitev na teniška igrišča in igranje na najvišji ravni. Treba je vedeti, da bo švicarski teniški virtuoz prihodnji mesec dopolnil 39 let, zadnji turnir za grand slam pa je osvojil pred dvema letoma. Na največjih turnirjih dosega vrhunske rezultate. Nazadnje je igral na OP Avstralije, kjer se je prebil do polfinala, v katerem ga je premagal Novak Đoković.

Foto: Gulliver/Getty Images

Kmalu po Melbournu je Federer sporočil, da mora na operacijo kolena. Nato je v svetovno družbo močno zarezal koronavirus in Federer je priznal, da je upokojitev vse bolj na vidiku.

"Zagotovo je bilo to zame posebno obdobje. Udaril je koronavirus, imel sem dve operaciji kolena in moral sem razmisliti, ali si res želim nadaljevati kariero. To je lahko reči, vendar je pot nazaj dolga in biti moram potrpežljiv pri okrevanju," je uvodoma povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Kaj je zares pomembno v življenju?

Baselčan ima tudi svoj pogled na pandemijo koronavirusa. "Če govorimo na splošno o koronavirusu, mislim, da je čas za razmislek in za to, da se spomnimo, kaj je zares pomembno v življenju – družina, prijatelji in zdravje ter to, da se res vrneš k osnovam."

"Čas je, da pazimo drug na drugega"

Federer je karanteno preživljal v gorah, kjer je bil s svojo družino izoliran od vseh. Strogo so se držali vseh pravil, kot je povedal, svojih staršev ni videl tri mesece.

"Vem, da je nekaterim težko biti doma, nekateri se bojijo in menim, da je čas, da pazimo drug na drugega. Osebno mislim, da bodo ljudje, ko bo konec omejitev, čutili strah in da moramo pomagati drug drugem, da bomo šli lahko čez to."

"Sam sem bil zaposlen, saj sem skrbel za svoje otroke, zato se ne morem pritoževati, ampak vem, da je bilo nekaterim težko."

Roger Federer želi igrati tudi na olimpijskih igrah. Foto: Gulliver/Getty Images

Tega ni izkusil že 25 let

Ta teden bi moral potekati drugi teden Wimbledona, najprestižnejšega teniškega turnirja. Ta je bil zaradi koronavirusa prvič po drugi svetovni vojni odpovedan. Federer ima na Wimbledon lepe spomine, saj je tam zmagal že osemkrat.

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov je povedal, da mu je v času koronakrize ustrezalo, da je prvič po 25 letih ostal dlje časa doma, ob tem pa je priznal, da vseeno pogreša Wimbledon in igranje na osrednjem igrišču v All England Clubu.

"Eden mojih največjih ciljev, zaradi katerega vsak dan trdo treniram in se to leto pripravljam na 20-tedenske fizične priprave, je upanje, da bom prihodnje leto igral v Wimbledonu," je še za GQ povedal Federer, ki prav tako računa, da bo prihodnje leto lahko igral na olimpijskih igrah v Tokiu. Takrat bo star že 40 let.