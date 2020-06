Žalostna novica za navijače Rogerja Federerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je sporočil, da v letošnji sezoni ne bo več igral tenisa. Razlog za to je poškodba kolena. Kaj je o vsem tem povedal glavni akter zgodbe?

Jasno je, da je Roger Federer že nekaj časa v zrelih športnih letih in da velja za pravi športni fenomen, saj se pri svojih 38 letih lahko še vedno kosa z veliko mlajšimi tekmeci. Ob tem prikazuje vrhunske igre in premaguje vrhunske igralce.

Znova ga bomo lahko spremljali prihodnjo sezono. Foto: Gulliver/Getty Images

Tudi on je samo človek

A vendarle je tudi Švicar samo človek in tudi njemu se že nekoliko poznajo leta. Prvič je imel operacijo na kolenu februarja in napovedal, da se bo na igrišča vrnil junija. Takrat, ko se začne sezona na travi. Ta del sezone je sicer odnesel koronavirus.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Dragi navijači, naredil sem korak nazaj pri rehabilitaciji kolena. Zaradi tega sem moral še na en hiter artroskopski poseg. Tako kot v letu 2017 si želim vzeti dovolj časa, da bom 100-odstotno pripravljen in da bom lahko igral na najvišji ravni. Pogrešal bom navijače in turnejo, ampak komaj čakam, da jih bom spet srečal na začetku sezone 2021," je na svojem profilu na Twitterju zapisal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Letos je igral le na enem turnirju

Federer je v letošnji sezoni igral le na enem turnirju. Ljubitelji tenisa so ga lahko spremljali na OP Avstralije, kjer se je prebil do polfinala. Tam ga je po treh nizih premagal Novak Đoković, poznejši zmagovalec tega prestižnega turnirja. Nazadnje je na turnirju serije ATP zmagal lani, in sicer na domačem turnirju v Baslu.

Zadnjič smo ga na igrišču lahko videli februarja na ekshibicijskem dvoboju, ko je v Cape Townu igral proti Rafaelu Nadalu. Dvoboj si je ogledalo rekordnih 51.954 ljudi, največ na kakšnem teniškem dvoboju.

Teniška sezona je sicer trenutno zaradi koronavirusne pandemije "na čakanju", združenja WTA, ATP in ITF so odpovedala vse profesionalne turnirje do 31. julija.