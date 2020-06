Đokovićev oče udrihal po Federerju: Vzgajaj otroke, delaj nekaj drugega

Srđan Đoković, oče trenutno prvega teniškega igralca sveta, je očitno Federerju za zmeraj zameril, ko je pred leti izjavil, da Novak hlini poškodbe, zahteva zdravniško pomoč in na ta način prekinja dvoboje ter s tem "ubija" ritem nasprotniku.

Družina Đoković. Foto: Gulliver/Getty Images

"Tenis ni vse v življenju"

Srđan je že pred časom zatrdil, da bo njegov sin v bližnji prihodnosti podrl mnogo rekordov. Tudi v številu zmag na turnirjih za grand slam. Trenutno jih ima največ Roger Federer (20), Rafael Nadal jim ima 19, medtem ko jih ima Novak Đoković 17.

"To so dejstva, ki ne bodo dolgo trajala. Zakaj je (Federer op. p.) tako neprijazen do Novaka? Skozi leta sta sicer razvila nekakšno medsebojno spoštovanje, ampak zakaj mislite, da še vedno igra v 40. letu? Zamislite si, da človek pri 40 letih še vedno igra tenis, ko je lahko doma in se lahko ukvarja z zanimivejšimi stvarmi. Nadal in Novak mu dihata za ovratnik in ne more sprejeti tega dejstva, da bosta boljša od njega. Človek, vzgajaj otroke, ukvarjaj se s čim drugim, pojdi smučat, delaj nekaj. Tenis ni vse v življenju. Ta je trenutni hobi mojega sina. On je trenutno samo teniški igralec," je brez dlake na jeziku povedal Srđan.

"Če se mnenja razlikujejo, potem tega ne delajte, ker je to zelo draga zabava."

Kaj svetuje staršem mladih teniških igralcev?

S svojimi bogatimi izkušnjami je delil nasvete staršem mladih igralcev. Dejal je, da starši ne morejo otroku določiti talenta za karkoli v življenju, kar velja tudi v tenisu. Svetuje, da naj se obrnejo na teniške strokovnjake.

Đokovića je od šestega pa do enajstega leta trenirala danes pokojna Jelena Genčić, s trinajstimi leti pa je odšel k Nikoli Piliću, kjer je treniral štiri leta in pol. "Če strokovnjake vprašate o talentu svojega otroka in se njihovo mnenje ne razlikuje od vašega, potem vlagajte in bodite povsem posvečeni temu. Tvegajte in kar vam bog da. Če se mnenja razlikujejo, potem tega ne delajte, ker je to zelo draga zabava."

Foto: Gulliver/Getty Images

"Zakaj se straši obnašajo ravno nasprotno? Zato, ker je naravno in normalno, da vsi mislimo, da so naši otroci najbolj talentirani, najbolj pametni, najlepši in tako naprej. Ampak nerealnost v tem športu uničuje družine in otroke. Torej, starši, bodite s svojimi otroki in ne pretiravajte tam, kjer to nima smisla," je še za srbski sportklub povedal oče enega najboljših teniških igralcev vseh časov.

Novak Đoković je trenutno v Zadru, kjer poteka turnir v sklopu Adria Tour. Prvi sklop je bil v Beogradu, ki je dobro uspel.

Preberite še: