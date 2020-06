Znano je, kdaj se bo nadaljevala teniška sezona, OP Francije so zamaknili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tenis se vrača 3. in 14. avgusta

Roland Garros so prestavili še za en teden.

Krovni teniški organizaciji ATP in WTA sta na spletnih straneh objavili prilagojeni koledar sezone, ki naj bi se v ženski konkurenci nadaljevala 3. avgusta s turnirjem v italijanskem Palermu, v moški pa 14. avgusta v Washingtonu. Roland Garros so po pogajanjih pariških organizatorjev in krovnih zvez zamaknili še za en dodatni teden.