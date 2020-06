Večina jih je proti. Kaj pa ona meni?

Rafael Nadal, zadnji zmagovalec OP ZDA, je eden izmed tistih, ki meni, da bi bilo dobro počakati na izboljšanje razmer v svetu. Foto: Getty Images

V zadnjih časih se veliko govori o morebitnem nadaljevanju sezone. Ta naj bi se začela po 31. juliju, a po zadnjih informacijah je ta scenarij malo verjeten. Tudi najboljši igralci in igralke so namreč že izrazili svoje mnenje. Večina jih meni, da nima smisla hiteti, saj so zdravstvene razmere v državah zelo različne.

Po poročanju ameriških medijev organizatorji OP ZDA še vedno vztrajajo pri izpeljavi turnirja, ki bi potekal brez gledalcev in s številnimi zaščitnimi ukrepi. S tem naj bi se soglašali tudi krovni teniški organizaciji, ATP in WTA. Čakajo pa še soglasje lokalnih oblasti v New Yorku. Uradna odločitev naj bi bila znana še ta teden.

"Nekatera dekleta sploh ne bi morala priti na turnir in ne bi bilo pošteno do njih." Foto: Sportida

"V takšnem primeru sem raje doma in treniram"

V debato se je vključila celo Serena Williams, ki se strinja z mnenjem večine, da New York trenutno še ni pravi kraj za izvedbo tako velikega tekmovanja. Podobno mnenje ima tudi Dalila Jakupović.

"Moram povedati, da bi še vedno težko letela čez "lužo". V Evropi ne bi imela težav. Težje bi bilo, če bi morala potovati nekam dlje. Dvomim, da se bo kaj zgodilo. Res se trudijo, da bi nekaj speljali, ne glede na to, da v nekaterih državah stanje še ni najboljše. Nekatera dekleta sploh ne bi morala priti na turnir in ne bi bilo pošteno do njih. Govori se tudi, da če bi prišli na določen turnir, da bi morali biti nekaj dni v karanteni. To se mi zdi nesmiselno. V takšnem primeru sem raje doma in treniram," nam je v pogovoru zaupala Dalila.

Dalila Jakupović se že veseli dvobojev v Beogradu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Veseli se nastopa v Beogradu

Tudi njo že kmalu čakajo prvi resnejši dvoboji. Iz Beograda je dobila povabilo, tako kot tudi nekatere druge najboljše slovenske igralke, in bo sodelovala na prvenstvu vzhodne evrope. "Mislim, da bo zelo močan in lep turnir, ker se (Janko Tipsarević op. p.) zelo trudi. Bomo videli, kako bo. Že zanimivo bo zamenjati okolje, da ne bomo vseskozi doma. Zdaj pa to že malo predolgo traja (smeh op. p.)," je povedala nekdaj 69. igralka sveta.

Želi si, da bi se najboljši slovenski igralci še kdaj zbrali na enem mestu. Foto: Sportida

Devetindvajsetletna slovenska igralka je pred dobrim tednom nastopila tudi na vseslovenskem pokalu Mima Jaušovec in bila navdušena nad tem, da so se vsi najboljši slovenski igralci zbrali na enem mestu. Dalila v Lukovici pri Domžalah ni bila najbolj zadovoljna s svojo formo, saj v tistem času ni imela pravih partnerjev za trening.

Vseeno si želi si, da bi v prihodnosti lahko še kdaj izpeljali takšen turnir, ko bi se zbrali najboljši slovenski igralci.

"Mislim, da bi bilo super, če bi se lahko še kdaj dobili. Čas imamo le decembra, ampak takrat bo težko, ker lahko igramo le v dvorani. Vseeno upam, da se bomo lahko še kdaj dobili. Res je bil lep dogodek," nam je še povedala naša sogovornica, ki je na letošnjem OP Avstralije zaradi onesnaženega zraka doživela hudo izkušnjo. Posledice te pa je čutila še dolgo časa.