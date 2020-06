Novak Đoković se je zlomil pred domačim občinstvom #video

WELL DONE FOR EVERYTHING YOU HAVE DONE TO HAVE THIS @DjokerNole @AdriaTennisTour - we love you so much!!! You’ve done SO MUCH for Serbia 🇷🇸❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/n7BVY8a7CO — 𝙹𝚞𝚕𝚒𝚎 (@NDjokofan) June 14, 2020

Novaku Đokoviću se ni uspelo uvrstiti v veliki finale, kar je verjetno marsikdo od domačih navijačev pričakoval. V polfinalu je igral proti Aleksandru Zverevu, katerega je sicer premagal z 2:1 v nizih (4:0, 1:4, 4:2), a je bilo to premalo za uvrstitev v finale. Beograjčan bi moral dvoboj zmagati brez izgubljenega niza.

Novaku Đokoviću igranje pred domačim občinstvom veliko pomeni.

V intervjuju po dvoboju je bilo ozračje nabito s čustvi. Čustva so premagala tudi Novaka Đokovića, ki je zajokal pred nabito polnimi tribunami. Zbralo se je štiri tisoč teniških navdušencev.

"Ne jokam zato, ker sem izpadel iz turnirja. Premagala so me čustva, ker me spominja na moje otroštvo," je občinstvu sporočil 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. "Zadnjih nekaj dni je bilo zelo čustvenih in rad bi se vsem zahvalil, ki so omogočili vse skupaj. Pomembno je, da imamo enega našega v finalu. Rad vas imam in najlepša hvala, da ste prišli," je komaj zbiral besede prvi igralec sveta.

"Bil je neverjeten občutek, ko sem igral pred domačim občinstvom. Pred seboj sem imel slike iz otroštva, spomnil sem se Jelen Genčić, tukaj sem odrastel … Ljudje so mislili, da sem jokal zato, ker nisem prišel v finale, ampak ni bilo zaradi tega, ampak zaradi čustev," je za B92 povedal Nole.

Dominic Thiem je bil navdušen nad turnirjem. Foto: Gulliver/Getty Images

Avstrijec navdušen nad Srbijo

V večernem finalu sta se pomerila Filip Krajinović in Dominic Thiem. Na koncu je po treh nizih zmagal Avstrijec (4:3 (2), 2:4, 4:2). "Ta turnir je bil dober razlog, da smo vsi dali vse od sebe," je po zmagi povedal Thiem, ki je imel na turnirju 100-odstoten izkupiček.

Bilo je veliko kakovostnih tekem v odličnem vzdušju in pred polnimi tribunami. Bil je popoln konec tedna. Hvala vsem, vključno z Novakom in njegovo ekipo. To je bil moj prvi obisk v Srbiji in bilo je nekaj posebnega," je še povedal Thiem, ki na svetovni lestvici zaseda tretje mesto.

Ali obstaja možnost, da bi turnir postal tradicionalen?

Bo to postal tradicionalen turnir?

Turnir v Beogradu je uspel v polni meri. Pojavilo se je vprašanje, ali bo serija Adria Tour lahko postala tradicionalna. Prvi igralec sveta je bil ob tem previden, saj takšen turnir zahteva velik organizacijski zalogaj.

"Ne vemo, kako bo videti tenis. Pravzaprav ne vemo niti, kdaj se bo začel. Pandemija v svetu še vedno traja. Videli bomo, kako bo v Zadru. Sporočajo, da je velik interes. Težko, da se lahko igra sredi sezone. Težko, da bi bil turnir sredi sezone … Videli bomo, kako bo vse potekalo in bomo potem naprej razmišljali," je povedal Đoković.