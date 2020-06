Več teniških igralcev se je pridružilo Đokovićevim pomislekom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković, Dominic Thiem in Alexander Zverev so izrazili dvom v organizacijo OP ZDA

"Nekaj se bo moralo spremeniti, da bi imelo smisel iti tja in odigrati turnir," o OP ZDA pravi Dominic Thiem. Foto: Gulliver/Getty Images

Teniški igralci Novak Đoković, Dominic Thiem in Alexander Zverev so izrazili dvom v organizacijo OP ZDA. Na novinarski konferenci v sklopu ekshibicijskega teniškega turnirja v Beogradu so dejali, da jih motijo strogi zaščitni ukrepi, ki bi posegali v pripravo tenisačev na enega največjih turnirjev na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.