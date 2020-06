Na družbenih omrežjih so se pojavili nadvse zanimivi posnetki Novaka Đokovića, trenutno prvega igralca sveta. "Pusti me, igram tenis," so bile besede štiriletnega Novaka, ko je za rojstni dan dobil svoj prvi lopar.

O začetkih Novaka Đokovića smo že veliko slišali in prebrali. Zdaj so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki, kako je Novak Đoković za svoj četrti rojstni dan dobil teniški lopar. Nekaj minut za tem je bil že zunaj, kjer je nekomu rekel, naj ga pusti pri miru, ker igra tenis.

Na drugem posnetku lahko vidimo, kako je Novak treniral na svojem prvem in drugem treningu ter se učil svojih prvih udarcev. Seveda takrat nihče ni vedel, kako uspešen bo, a dejstvo je, da je že ob prvem stiku z loparjem in žogico vzljubil ta šport. V njem uživa še danes.

Novak Đoković danes velja za enega najboljših teniških igralcev vseh časov. V svoji lasti ima že kar nekaj rekordov, v svoji vitrini pa 17 lovorik za grand slam. Zadnjo je vanjo postavil letos januarja, ko je še osmič osvojil OP Avstralije.

Karanteno preživel Španiji

Nole, kot ga vsi kličejo, je čas karantene preživel v Španiji, kjer je z družino živel v luksuzni vili. Vila je imela tudi svoje zasebno teniško igrišče, ki ga je srbski teniški zvezdnik s pridom izkoriščal. To je povedal šele pozneje, saj s tem ni želel vznemirjati preostalih igralcev. Novak je danes tudi predsednik sveta predstavnikov profesionalnih igralcev.

Foto: Reuters

Trenutno je v Beogradu

Beograjčan je te dni zelo aktiven, saj je eden izmed organizatorjev serije turnirjev Adria Tour. Dvoboje bodo igrali v Beogradu in Zadru, Črni gori ter Bosni in Hercegovini. Po zadnjih informacijah, ki jih je razkril Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića, bodo v Zadru lahko na tribunah v omejenem številu tudi gledalci. Prihod so potrdili že Dominic Thiem, Aleksander Zverev in Grigor Dimitrov.