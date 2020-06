Tako vztrajnega športnika pa še ne, na zmago čaka že 26 let

V španskih medijih se je pojavila novica o teniškem igralcu, ki v 26 letih še ni doživel svojih športnih sanj. In ravno to je razlog, da pri svojih 47 letih še vedno vztraja na teniških igriščih.

🎾 Enrico Becuzzi, el tenista italiano que lleva 26 años intentando ganar un partido para entrar en el ránking ATP



😱 De momento lleva 270 intentos... sin premiohttps://t.co/NLGSisjseV — MARCA (@marca) June 8, 2020

Gre namreč za Enriceja Becuzzija, italijanskega teniškega igralca, ki je na svetovni lestvici uvrščen na 2189 mesto. Zanj bi lahko dejali, da je eden najbolj vztrajnih športnikov. Becuzzi se namreč že 26 let trudi, da bi zmagal dvoboj, osvojil točko in se tako vpisal na lestvico ATP.

Do zdaj mi to še ni uspelo. Njegova statistika kaže, da je izgubil vseh 270 obračunov, zadnji dvoboj pa je igral lani decembra v Turčiji. Becuzzi, ki tenis igra od leta 1994, nima še nobene zmage in nekateri so ga poimenovali za legendo turnirjev serije Challenger. Kljub vsem porazom je izjavil, da ne misli končati športne kariere, dokler ne uresniči svojih športnih sanj. Torej, dokler ne pride do zmage, ki bi mu prinesla točke.

Becuzzi je prepotoval od Južne Amerike do Kitajske, igra tudi v dvojicah, a do zmage nikakor ne pride. Še najbližje je bil leta 2003 v Sofiji. "Dokler imam moč, bom poskušal. Ne želim odnehati. Ko bom dosegel zmago, se bom upokojil."