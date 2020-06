Po prvem dnevu prepričljivo vodstvo ekipe vzhoda #foto

Prvi dan teniškega Pokala Mime Jaušovec je pod streho. Po prvih sedmih obračunih na igriščih v Lukovici je z rezultatom 5:2 prepričljivo v vodstvu ekipa vzhoda, za katero so točke prispevali Pia Čuk, Blaž Vidovič, Živa Falkner, Bor Artnak, Tamara Zidanšek in Nina Potočnik, medtem ko so čast ekipe zahoda z dvema sobotnima točkama reševali Tom Kočevar Dešman in Blaž Kavčič, ter v zadnji tekmi dneva, najbolj izenačenem obračunu, še naveza Aljaž Bedene – Kaja Juvan.