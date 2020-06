S svojimi izkušnjami bi rad pomagal otrokom in staršem v Sloveniji #video

Aljaž Bedene, najboljši slovenski teniški igralec, je v obdobju karantene doživel veliko razočaranje, a vseeno komaj čaka, da stopi na igrišče in prvič zaigra na vseslovenskem turnirju, kjer bodo igrali vsi najboljši. Med drugim nam je v intervjuju razkril velikopotezne načrte za prihodnost, s katerimi želi spremeniti tenis pri nas. "Po mojem mnenju je vsa zgodba dobro 'zapakirana' in vsi, ki bomo vpleteni v to, se moramo še marsikaj naučiti."

Aljaž Bedene že nekaj časa velja za najboljšega slovenskega teniškega igralca, ki je že premagoval velika imena svetovnega tenisa. V letošnji sezoni je premagal tudi Stefanosa Cicipasa, šestega igralca sveta. Samo sprašujemo se lahko, kaj bi mu letos lahko še uspelo na teniških igriščih. Aljaž, ki spada že med izkušenejše tekmovalce na turneji, že nekoliko zre v svojo prihodnost. Čeprav loparja še ne namerava postaviti v kot, bi rad začel pomagati mladim igralcem. In to na način, ki ga v slovenskem tenisu še nismo videli. Mu bo s pomočjo partnerjev uspelo? Sam verjame, da mu bo.

Aljaž Bedene je trenutno na 61. mestu svetovne teniške lestvice. Foto: Gulliver/Getty Images

Pogovarjava se dopoldne. Ste tudi sicer jutranji človek?

Da, lahko bi rekel, da sem. Vstajam ob sedmih zjutraj. Včasih mi je bilo težje, danes pa vidim, da je veliko bolje. Prej začneš delati in prej narediš veliko stvari.

Pričakuje zanimive dvoboje. Foto: Gulliver/Getty Images Kako so v zadnjem obdobju videti vaši dnevi oziroma treningi?

Počasi prihajamo v ritem in težko se je motivirati. A ne zato, ker nimam rad tenisa, ampak ker ne veš, kako trenirati. Pravzaprav niti ne vemo, kdaj se bo začelo, in ne veš, koliko trenirati. Zdaj, ko so se začeli nekateri turnirji, je malo lažje, a vseeno še ni isto kot prej. Ne bo takšnega naboja kot na turnirjih serije ATP, ampak vsaj igralo se bo. Začel sem trenirati trikrat na teden, včasih sem igral tudi samo enkrat na teden.

Ste zaradi treningov zaposleni ves dan?

Ne, nisem. Ob popoldnevih sem rad prost. Torej od jutra pa do treh po navadi vse opravim, potem sem prost. Če bi delal vse dneve … To sem enkrat naredil. Pred nekaj leti sem imel priprave in sem treniral vse dneve, a je bilo preveč. Vseeno je treba vedeti, da je to trdo fizično in psihološko delo.

V soboto se začenja dobrodelni turnir Pokal Mima Jaušovec, kjer se boste prvič zbrali vsi najboljši igralci. Vemo, da gre za turnir z dobrodelno noto. Popuščanja med igralci verjetno ne bo?

Jaz upam, da ne. Ne bo pa tako kot na preostalih turnirjih. Med drugim gre za druženje. Začeli bomo tekmovanja, trenutno jih ni ravno veliko. Lepo je, da smo se vsi odzvali, in upam, da bo lep dogodek. Upam, da nam bo vreme naklonjeno in da bomo lahko igrali. Gre več kot samo za igranje, tudi za tekmovalni naboj. Igrali bosta ekipi vzhod in zahod. Zahod mora zmagati (smeh, op. p.). Vsaj na papirju smo močnejši, ampak nikoli se ne ve. Zanimivo bo.

Teniške poslastice se lahko nadejamo v ponedeljek, ko se boste pomerili z Blažem Rolo. Že v soboto bosta s Kajo Juvan igrala proti Blažu Roli in Poloni Hercog. Katerega dvoboja se najbolj veselite?

V mešanih dvojicah sem igral le enkrat, in sicer na olimpijskih igrah mladih. Ne vem, kaj lahko pričakujem, ampak mislim, da bo zelo zanimivo. Vem, da igra Rolca (Blaž Rola, op. p.) na vseh tekmah na polno, sploh ekipne tekme mu veliko pomenijo. Težko bi rekel, katerega dvoboja se najbolj veselim. Ne Blaž Rola ne jaz nisva v polnem zagonu. Odigrala bova nekaj nizov. Upam, da bo zanimivo za naju kot tudi za vse druge.

Organizatorji tega turnirja ste igralci. Kdo je glavni pobudnik oziroma idejni vodja?

Tega natančno ne vem. Vsi skupaj smo se dogovorili. Morda bi navedel Mika (Mike Urbanija, op. p.), ki je predlagal, da bi se igralo na njegovih igriščih v Lukovici. Res se je potrudil, da je naredil vse … Prav tako so se potrudili tudi preostali fantje, med njimi Miha Mlakar, Tom Kočevar Demšar. Naredili so veliko delo, da tekmovanje sploh bo. Vseeno to pomeni strošek. Na voljo bomo imeli tudi fizioterapevte. Za vse bo dobro poskrbljeno, samo vreme nam mora biti naklonjeno. Tem fantom se moramo res zahvaliti.

Kaj si misli o združenju ATP? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tri dni televizijskega prenosa domačega teniškega turnirja ni kar tako.

Da, in to kar sedem ur na dan. Mislim, da bo zelo zanimivo za tiste, ki jih tenis zanima. Spoznali bodo lahko tudi druga dekleta in fante.

Če se vrnemo mesec ali dva nazaj. Ali je bilo v obdobju koronavirusa težko preživljati karanteno?

Krize nisem imel. Zelo rad sem doma in uživam. Ta čas sem izkoristil za stvari na drugih področjih. Pri tenisu je bila težava, da ni bilo nobene prave komunikacije z ATP (Združenjem teniških profesionalcev, op. p.). Zelo neorganizirano se zdi vse skupaj. WTA (Združenje profesionalnih teniških igralk, op. p.) je bolje organizirano. Ne vemo, kaj se bo dogajalo v prihodnje, medtem ko veliko igralcev finančno trpi. Sam sem se spraševal, v kakšni organizaciji sem. V resnici se počutim tako, kot da jih jaz ne zanimam. Po mojem mnenju je to sramotno in sprašuješ se, ali se sploh splača biti v takšni organizaciji. Vseeno imam rad tenis, rad napredujem, zame je to užitek delati. A zdaj se je pokazala slaba stran te organizacije.

Sicer ATP na zunaj deluje zelo v redu.

Na zunaj deluje zelo v redu, ker imajo veliko trojico (Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer, op. p.). Več ali manj se zanašajo na te igralce. Če se ne bo nič spremenilo, se bo za njimi poznala luknja. Igralci danes ne razumejo, zakaj si eden od vodilnih mož ni znižal plače, medtem ko igralci v tem obdobju nismo imeli nič. Oni so ostali na istem in še vedno ne vedo za nekatere stvari, ki bi bile lahko v enem mesecu jasne. Pritožb je veliko, jaz nisem edini.

Foto: Guliver/Getty Images

Ste v tem času od ATP dobili kaj koristnega ali kakšno spodbudno besedo?

Na voljo smo imeli fizioterapevta na spletu. To so stvari, ki jih večinoma imamo … Sicer so pomagali fantom, ki so uvrščeni od 101. do 500. mesta, ampak se ni prav tako ni natanko vedelo, kako in kaj. Skratka cela zmeda.

Pred časom je Roger Federer "tvitnil", da bi bilo treba razmišljati o združitvi WTA in ATP. Se vi strinjate s tem?

Če gledam iz poslovnega vidika, se to za moške ne splača. Moški tenis prinese veliko več denarja. Ne igralci, sam ATP pripelje v tenis pripelje veliko več denarja. Za nas bi bilo to lahko slabše. Slišal sem, da bi bil WTA brez nas na slabšem oziroma bi se borili za svoj obstoj. Odločili se bodo drugi, ampak jaz to vidim kot minus za nas.

Aljaž Bedene in Novak Đoković sta se na igrišču pomerila trikrat in vse dvoboje je dobil Srb. Foto: Guliver/Getty Images

Je res, da se niste strinjali z idejo Novaka Đokovića, da bi prvih 100 igralcev pomagalo nižjeuvrščenim igralcem?

Ne, ne strinjam se. Fantje, ki tudi v tem času služijo milijone, bi dali 30 tisoč evrov, medtem ko bi drugi, ki ne dobijo nič od sponzorjev in imajo veliko manj denarja, morali dati 10 tisoč evrov. Ne gre za to, da ne bi želel pomagati … Ko treniram v Sloveniji, plačujem igrišča, ko igram s slabšimi igralci, prav tako plačujem žoge in še igram z njimi. Že pri tem po svoje pomagam fantom. V večini držav imajo igralci vsa igrišča plačana. Za primer lahko navedem madžarskega teniškega igralca Attila Balazsa, ki je pri 31 letih prvič prišel med najboljših 100 igralcev. Od njega ne moremo pričakovati, da pomaga, potem ko se je vso kariero boril za to in danes nima še nič od tega. Všeč mi je sicer ideja, da bi pomagali. Sam menim, da bi morali stopiti skupaj in malo bolj pritisniti na organizacijo, da se nekaj naredi. Na koncu se je tudi naredilo.

Z odpovedjo turnirja v Indian Wellsu ste izgubili kar zajetno vsoto denarja. Vam bodo organizatorji vrnili denar za nastale stroške?

Ne vem. Prosim jih za odgovor, da vem, kako in kaj. Dvajset tisoč evrov ni malo denarja. Težava je v tem, da moraš, če ne igraš na obveznih turnirjih, plačati kazen. Morali smo torej priti tja in zato smo imeli stroške. Turnir je po svoje zavarovan, mi pa ne vemo, ali bomo dobili povrnjena denarna sredstva, ko se zgodi kaj takšnega. To ni pošteno. Osebno mislim, da bi morali nekaj dobiti nazaj. Razumem, da turnirja ni bilo in da nazaj ne bom dobil vsega, ampak vsaj nekaj.

Dejali ste mi, da ste zelo radi doma. Verjetno bi bili zdaj vseeno raje v Parizu, kjer bi moral biti OP Francije?

Zdaj je najlepši čas. Torej turnir v Parizu, nato bi se začeli turnirji na travi. Vedno sem užival na obeh podlagah. Tega letos morda sploh ne bo. To mi bo odvzeto. Na žalost je tako.

Tenis je bil pri nas eden od prvih športov, ki so ga odprli. Kar zadeva teniške turnirje na najvišji ravni, je prihodnost zelo negotova.

Negotovost je, ker je v našem športu veliko potovanja in gre za globalen šport. Vsaka država ima drugačna pravila in ne bi bilo pošteno, če bi se kar začelo. Zelo hvaležen sem, da me je na turnir v Beograd povabil Janko Tipsarević. Čeprav turnir ne bo na najvišji ravni – igralci in organizacija bodo zelo dobri, vprašanje je, kako so igralci trenirali in kakšna bo njihova forma. Vsaj začelo se bo in dobili bomo dodaten zagon. Glavni turnirji so še nekoliko oddaljeni, čeprav sem slišal, da si OP ZDA zelo želijo organizirati.

Aljaž Bedene in Damir Džumhur sta sicer zelo dobra prijatelja. Foto: Guliver/Getty Images

So bili z vami v stikih tudi za Adria Tour, ki bo na sporedu od 12. do 14. junija? Vaš zelo dober prijatelj Damir Džumhur bo namreč v Sarajevu igral proti Novaku Đokoviću.

Ne, nič nismo bili v stiku. Damir Džumhur živi v Beogradu in mislim, da sta z Đokovićem trenirala skupaj. Novak želi pomagati ljudem in ni boljše kombinacije, kot da se pomerita v Sarajevu.

Morda veste, kako priljubljen je tenis v Bosni?

Glede na to, da je bil Damir Džumhur v Bosni razglašen za športnika leta, je tam tenis na boljšem kot pri nas. Pri nas moramo vedeti, da imamo veliko zelo uspešnih športnikov, medtem ko jih v Bosni ni tako veliko. Če bi jaz osvojil turnir serije ATP, mislim, da je še vseeno toliko drugih športov, ki jim je težko konkurirati. Tenis je res globalen šport in ljudje se ne zavedajo, kaj pomeni, če si med petdesetimi najboljšimi igralci. In to v razmerah, kot jih imamo pri nas, ko se moraš kot igralec boriti, da dobiš igrišče za trening …

Kako bi vi to spremenili? Foto: Guliver/Getty Images

Upam, da se bo, ko bomo začeli akademijo, to spremenilo. Željo imamo ustanoviti teniško akademijo in upam, da bomo naredili nekaj za to, da bodo pogoji boljši. Imel sem veliko trenerjev in pri 30 letih sem resnično dobil ekipo, ki sem jo potreboval. Danes natanko vem, kaj potrebuje 16- ali 17-letnik, da bo lahko napredoval. Vedeti je treba, da ne gre samo za tenis, ampak tudi za kondicijsko pripravljenost, fizioterapijo … Denarja pri nas ni. Sam sicer ničesar ne obžalujem. Veliko sem se naučil. Ljudje so mi vseskozi govorili, da sem lahko še boljši, ampak sem moral delati vse sam. Ko sem šel v Veliko Britanijo, sem začel dobivati podporo. Ne mislim finančne, ampak so me usmerili k pravim trenerjem, ki sem jih moral vseeno sam plačevati. Bil sem v eni izmed akademij in imel sem plačana vsa igrišča. Že zaradi tega je bilo veliko lažje. Pri nas imam nekje zelo dobro pogoje in sem zato zelo hvaležen. Pridem, treniram in imam brezplačno. Že to zelo veliko pomaga. V tenisu je tako, da boš, dokler nisi med 100 najboljšimi igralci, več ali manj v minusu.

Torej bi tako radi pomagali mladim igralcem?

V svoji karieri sem se naučil, da moraš imeti za seboj pravo ekipo. Verjamem, da moraš imeti pri katerikoli stvari za seboj pravo ekipo. Sam menim, da le s pravo ekipo lahko dosežeš svoje cilje. Ko imaš pravo ekipo, je lažje delati, bolje delaš in si tudi boljši. Jaz v to verjamem in tudi vem, kdo to lahko naredi in kdo mora stati za igralcem. Potrebuješ zanesenjake, motivatorje … Skratka, v teh letih sem se veliko naučil in mislim, da lahko pomagamo. Vse bo na enem mestu, česar pri nas načeloma ni. V načrtu so fitnes, igrišča, morda tudi fizioterapija, na voljo bo tudi hrana. Starši se morajo veliko odrekati, medtem ko bi mi tako želeli pomagati tako staršem kot tudi otrokom. Po mojem mnenju je celo zgodba dobro "zapakirana" in vsi, ki bomo vpleteni v to, se moramo še marsikaj naučiti. To je namreč povsem druga zgodba, ampak s trdim delom in znanjem, ki ga imamo, lahko ponudimo nekaj več.

Pri treningih mu veliko pomaga tudi brat dvojček Andraž.

Ali si morate pri nas sami urejati rezervacijo igrišč?

To mi v večini primerov urejata Miha Mlakar ali moj brat Andraž. Včasih moram tudi sam poklicati.

Ali kdaj pomaga, če se predstavite kot Aljaž Bedene?

Marsikdo me sploh ne pozna. Včasih sprejemajo klice ljudje, ki niso povezani s tenisom in jim to nič ne pomeni. Na začetku sem poskusil, ampak potem vidiš, da ne pomaga. Vseeno pa moram povedati, da mi gredo kje vedno na roko. V naši akademiji bi si želeli, da tega ne bi bilo. Sploh za profesionalne igralce, ki bi imeli igrišča zastonj. V akademiji mora biti tako. Pred kratkim sem bil v akademiji v Barceloni. Tam sem poklical in vprašal, ali imajo kakšno igrišče prosto. Dejali so mi, da imam vsa igrišča zastonj. Pri nas je, kar zadeva to, bolj žalostno. So zasebniki, ki dajo igrišča zastonj in so veseli, da pridemo. Klubi imajo do tega večinoma zadržke. Po svoje jih razumem, saj je to njihov prihodek. Jaz gledam na to malo širše.

Razmišljate, da bi nastopili na domačih članskih turnirjih? Blaž Kavčič, ki je zmagal na turnirju v Radomljah, si je želel, da bi bilo več konkurence, in je pozval še druge najboljše igralce.

Za zdaj nimam tega namena. Sam verjamem, da se bo kmalu začelo igrati in da za to ne bo časa. Zdaj bom igral v Beogradu, vmes bom igral na Hrvaškem. Poleg tega bo zraven tudi nekaj zaslužka. To moram delati, če si želim privoščiti potovanja v prihodnje, da mi ne bo treba česa prodajati. Na žalost je tako. Mislim, da se bo kmalu vse skupaj začelo in se bo treba pripraviti. Raje grem v tujino trenirat s kakšnim dobrim igralcem, kot da igram na domačem turnirju, ki mi ne bi veliko koristil.

Aljaž, danes spadate med izkušenejše igralce na turneji. Eno leto v karieri športnika pomeni kar veliko. Vam je zaradi tega še težje?