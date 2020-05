Sestavljeni ekipi za Pokal Mime Jaušovec: prvi imeni Polona Hercog in Aljaž Bedene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od 6. do 8. junija bo v Domžalah potekal Pokal Mime Jaušovec.

Od 6. do 8. junija bo v Domžalah potekal Pokal Mime Jaušovec. Foto: Vid Ponikvar

V Sloveniji bo prvič potekal dobrodelni teniški turnir, na katerem bo nastopilo 20 najboljših slovenskih igralcev, ki se bodo pomerili v skupinah vzhod in zahod. Tako imenovani Pokal Mime Jaušovec bo na sporedu od 6. do 8. junija, v treh dneh bo na sporedu 21 tekem. Prvi imeni turnirja sta najboljša slovenska igralca Polona Hercog in Aljaž Bedene.

Koronavirusna pandemija je prečrtala načrte tudi teniškim igralcem, profesionalni turnirji pod okriljem združenj ATP, WTA in ITF so prepovedani do konca julija. Zato številni igralci iščejo alternative, da ohranjajo pripravljenost za jesenski del sezone.

Najboljši slovenski teniški igralci so se odločili, da bodo med koronavirusnim premorom na igriščih RCU Lukovica pri Domžalah pripravili spektakel po vzoru Laverjevega pokala, ob čemer bodo upoštevali vse zakonske omejitve.

To sta ekipi, ki se bosta merili v Domžalah: V ekipi vzhoda, ki jo kot kapetan vodi Robi Cokan s pomočnikom Zoranom Kranjcem, bodo igrali Polona Hercog, Tamara Zidanšek, Nina Potočnik, Pia Čuk, Živa Falkner, Blaž Rola, Nik Razboršek, Mike Urbanija, Tomislav Ternar in Blaž Vidovič. Ekipo zahoda, katere kapetan je Miha Mlakar s pomočnico Majo Matevžič, pa zastopajo Kaja Juvan, Dalila Jakupović, Nika Radišič, Andreja Klepač, Pia Lovrič, Aljaž Bedene, Blaž Kavčič, Tom Kočevar Dešman, Grega Žemlja in Matic Dimic.

Popolna priložnost

"Ideja je zrasla na osnovi ljubezni do tenisa. Poleg tega je zdaj idealna priložnost, da se v teh časih povežemo in naredimo tudi nekaj dobrega," je prek videokonference povedal kapetan zahoda, Mlakar.

Kljub temu, da ima varovanko Kajo Juvan v Mlakarjevi ekipi zahoda, pa bo Cokan z nasveti kot kapetan tokrat pomagal vzhodni skupini. "To, da bo Kaja v nasprotni ekipi, je vsekakor prednost za našo ekipo, ker vem, kako pomagati. Štajerci se ne damo!" je v smehu dejal Cokan.

Pozitivna poteza za slovenski tenis

Polona Hercog: Veseli me, da smo se zbrali in odzvali vsi najboljši v Sloveniji in da bomo odigrali tekme v dobrodelne namene. Foto: Reuters Prva slovenska igralka Hercogova, ki bo nastopila za vzhod, je povedala, da je večji del koronavirusnega premora preživela v Varaždinu, zdaj pa je za nekaj dni pripotovala v Maribor.

"Veseli me, da smo se zbrali in odzvali vsi najboljši v Sloveniji in da bomo odigrali tekme v dobrodelne namene. Vsekakor gre za zelo pozitivno potezo za celoten slovenski tenis. Sicer v teh časih še ne treniram na polno, a sem veliko v naravi, tako da sem kondicijsko dobro pripravljena," je dejala 29-letna igralka.

"Medtem pa moja teniška pripravljenost ni na najvišji ravni. Nisem veliko igrala, premor sem izkoristila tudi za počitek in stvari, za katere sicer nimam časa. A vsekakor bom dala vse od sebe," je zatrdila Hercogova.

Turnir bi lahko postal tradicionalen

Aljaž Bedene: Menim, da bo kar težko po daljšem času priti nazaj v tekmovalni ritem. Foto: Gulliver/Getty Images Tudi Bedene je povedal, da zaradi koronavirusne pandemije in tudi še ne povsem sanirane poškodbe rame tenisa ni igral veliko. "Prejšnji teden sem igral le enkrat, prej po trikrat na teden, a počasi se bo treba spraviti v ritem petih treningov na teden ter vadbe kondicije. Menim, da bo kar težko po daljšem času priti nazaj v tekmovalni ritem," je dejal 30-letni Ljubljančan.

"Težava je tudi, da me rama še vedno boli, tako da sploh še nisem na polno serviral, ker nisem mogel. Seveda si želim zmage zahoda, torej naše ekipe. Ta turnir bi lahko postal tradicionalen, se že veselim!"

Dobrodelen pečat

Turnir, poimenovan po Mimi Jauševec, edini slovenski zmagovalki turnirja za veliki slam, bo tudi dobrodelnega značaja. Zbrana sredstva bodo igralci namenili Fundaciji Mima, ustanovi za mlade upe, ki štipendira in financira mlade slovenske športnike do 18 let.

"Zelo sem počaščena in vesela, da so se igralci spomnili name," je ob tem dejala 63-letna nekdanja teniška zvezdnica, ki je leta 1977 osvojila Roland Garros.

Prenosi teniških dvobojev po posebnem, skrajšanem sistemu tekmovanja, bodo potekali na športnem programu SportKlub.

Preberite še: