Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včerajšnji četrtek se bo zagotovo vpisal v zgodovino slovenskega moškega tenisa, potem ko je Aljaž Bedene presenetil in premagal Stefanosa Cicipasa, trenutno šestega igralca sveta. V četrtek zvečer nam je uspelo stopiti v stik z našim teniškim junakom, ki pa se ne želi ustaviti na tej stopnički.

Stefanos Cicipas je bil proti našemu igralcu nemočen. Foto: Guliver/Getty Images

Dejstvo je, da je Stefanos Cicipas, 21-letni teniški igralec, prihodnost svetovnega tenisa. Mladi Grk je svojo kakovost pokazal lani na finalnem turnirju v Londonu, ko je zmagal prestižni turnir najboljše osmerice. Omenimo lahko, da je vzel skalp vsem članom velike trojice. Dvakrat je premagal Rogerja Federerja, Rafaela Nadala je premagal celo na pesku, proti Novaku Đokoviću pa ima celo boljši izkupiček zmag (3:2), če štejemo še ekshibicijski dvoboj.

Foto: Gulliver/Getty Images

A proti Aljažu Bedenetu je bil na turnirju v Rotterdamu povsem nemočen, potem ko ga je 30-letni Ljubljančan odpravil v uri in pol in dvoboj dobil s 7:5 in 6:4. Naš najboljši igralec se je ob vseh zgoraj naštetih dejstvih zavedal, da ga čaka vse prej kot lahek dvoboj.

"Začel sem malo nervozno, a sem se skozi dvoboj sprostil. Pri pomembnih točkah mi je servis zelo dobro služil in tudi na splošno sem igral tako, kot je treba. Zadovoljen sem predvsem, da sem ostal osredotočen do konca. Zagotovo pa je zmaga proti Stefanosu Cicipasu moja največja do zdaj," nam je uvodoma povedal Aljaž, ki prav veliko časa za proslavitev zmage nima.

Foto: Gulliver/Getty Images

Osemnajstletnik bo vse prej kot lahek zalogaj

V petek popoldne ga v četrtfinalu čaka nov, pomemben dvoboj. Zelo zanimiv bo tudi njegov nasprotnik. To je šele 18-letni Felix Auger-Aliassime, ki velja za enega najbolj talentiranih igralcev na turneji. Auger-Aliassime sicer zmage na turnirjih serije ATP še nima, a je premagoval igralce najboljšega kova. Tudi on se lahko pohvali z lanskim skalpom Stefanosa Cicipasa. In kakšen načrt ima Aljaž proti najstniku?

"Felix je vrhunski atlet. Predvsem si želim, da bom osredotočen na svojo igro in da dam vse od sebe," nam je iz Rotterdama sporočil naš najboljši igralec.

Felix Auger-Aliassime bo zahteven nasprotnik za Aljaža Bedeneta. Foto: Gulliver/Getty Images

To zanj ne bi bila prva uvrstitev v polfinale

V primeru zmage proti mlademu Kanadčanu bi se Bedene uvrstil v polfinale turnirja serije ATP (500). A to zanj ne bi bilo prvič. Lani se je na turnirju v Riu de Janeiru prebil do polfinala, a je moral tam dvoboj zaradi poškodbe predati. Je danes zanj nova priložnost?

Aljaž in Felix bosta danes igrala ob 14.30, to pa bo njun prvi medsebojni dvoboj.

Vrhunci dvoboja med Aljažem Bedenetom in Stefanosom Cicipasom