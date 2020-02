Senzacija v Rotterdamu: Aljaž Bedene odpihnil šestega igralca sveta!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aljaž Bedene, trenutno najboljši slovenski teniški igralec, je na ATP turnirju v Rotterdamu s 7:5 in 6:4 ugnal Grka Stefanosa Cicipasa, šestega igralca sveta in se uvrstil v četrtfinale. To je za našega igralca največja zmaga v njegovi karieri.