Blaž Kavčič si na domačih turnirjih želi več konkurence

Po več kot dveh mesecih premora zaradi pandemije se je pretekli konec tedna nadaljevala domača teniška sezona. Na delu so bili tekmovalke in tekmovalci v vseh kategorijah z izjemo deklet do 18 let.

Skupaj je po Sloveniji nastopilo skoraj 350 tekmovalk in tekmovalcev. Ker mednarodnih tekmovanj še vedno ni na sporedu, je po dolgem času doma zaigral tudi Blaž Kavčič in brez izgubljenega niza zmagal na članskem turnirju v Radomljah.

Blaž upa, da bo na prihodnjih turnirjih več konkurence

V finalu je 33-letni Kavčič premagal talentiranega Bora Artnaka, ki bo v četrtek dopolnil šele 16 let. Trenutno 288. igralec sveta je zmagal s 6:2 in 6:1.

"Pomembno mi je bilo, da pridem nazaj v tekmovalni ritem. Dobro je bilo po dolgem času občutiti tekmovalnost na igrišču. Z nastopom sem si skrajšal tekmovalni premor, saj nihče ne ve, kdaj se bodo začeli mednarodni turnirji. Ta konec tedna me čakajo dvoboji na pokalu Mima, potem pa bom verjetno nastopil še na kakšnem podobnem turnirju v Sloveniji. Dobra poteza je tudi ta, da se je Tenis Slovenija odločila za denarni sklad, a sem bil presenečen, da se ni prijavilo več igralcev. Želel bi si namreč večjo konkurenco, zato upam, da se bodo prijavili na naslednje turnirje."

Foto: Vid Ponikvar

Kavčič želi znanje predajati mlajšim

Kavčič je na tekmovanju odigral dva dvoboja. Njegova prisotnost pa je veliko pomenila mladim tekmovalcem, ki jim 33-letni igralec pomaga z nasveti. Všeč mu je bilo, da je po dolgem času tekmoval blizu doma.

"Z mladimi igralci veliko treniram in se z njimi dobro razumem. Tudi z organizatorjem Andrejem Kraševcem imava dober odnos in si pomagava. Vsem je res veliko pomenilo, da sem prišel. Aljaž Jeran in Bor Artnak sta igralca, s katerima veliko treniram. Z njima se tudi veliko pogovarjam. Želim jima prenesti svoje izkušnje. Želim, da se zavedata, da ni dovolj samo priti na trening, ampak da moraš biti na treningu prisoten z glavo. Pomembno pa je tudi delo, ko nisi na teniškem treningu. Sam v mladosti nisem imel te sreče. In kar nisem imel sam, želim zdaj predati mlajšim. A mladi se morajo zavedati, da je potrebno veliko dela in odrekanja."