Ne samo vrhunski tenis, tudi podpisan dres Dončića #video

Le še dober teden nas loči do prvega vseslovenskega teniškega turnirja, kjer se bodo med 6. in 8. junijem v RCU Lukovica za prvo lovoriko Mime Jaušovec pomerili vsi najboljši slovenski teniški igralci in igralke. Torej bomo prvič na enem mestu videli vse najboljše slovenske teniške igralce. Vsi nastopajo brezplačno, vsa zbrana sredstva pa bodo po pokritju stroškov organizacije namenili v dobrodelne namene.

💡 Na dobrodelni dražbi bo nekaj nadvse atraktivnih športnih rekvizitov svetovnih zvezdnikov in naših teniških igralcev, ki bodo od jutri naprej na voljo dražiteljem na info@pokalmima.com.🤗

Ob slovenskih teniških "poslasticah" pa se lahko na dobrodelni dražbi potegujete za izjemno zanimive rekvizite. Svoj veliki doprinos je dodala tudi Mima Jauševec, legendarna slovenska teniška igralka in edina, ki je osvojila posamičen turnir za grand slam. To ji je uspelo leta 1977 na OP Francije. Mima je za dražbo podarila svoj lopar iz leta 1974, ko je prvič igrala na znamenitem turnirju v Wimbledonu.

Na elektronskem naslovu info@pokalmima.com se lahko že potegujete za: podpisan dres Luke Dončića, izklicna cena 3.000 evrov, podpisan dres Lea Messija, izklicna cena 3.000 evrov, lopar Mime Jaušovec iz Wimbledona iz leta 1974, izklicna cena 2.000 evrov, lopar Polone Hercog, izklicna cena 1.000 evrov, lopar Aljaža Bedeneta, izklicna cena 1.000 evrov.

Foto: Reuters

Format tekmovanja

V vsaki ekipi je pet igralcev in pet igralk, od tega en igralec (oziroma igralka), mlajši od 21 let. Tekmovanje se odvija tri dni (6. do 8. junij), vsak dan se igra sedem tekem - dvakrat moški posamezno, dvakrat ženske posamezno, enkrat moški dvojice, enkrat ženske dvojice in enkrat mešane dvojice. Igra se na dva dobljena niza od štirih (3:3 tiebreak), odločilni niz podaljašani tiebreak. Vsaj štirje igralci v vsaki ekipi igrajo vsaj eno in ne več kot dve tekmi posameznikov ter ne več, kot tri tekme dvojic. Zmaga prvi dan je vredna eno točko, zmaga drugi dan dve točki in tretji dan tri točke. Skupno je mogoče doseči 42 točk, in prva ekipa, ki pride do 22 točk, je zmagovalka oziroma v primeru, da je 21:21, odloča podaljšani tiebreak dvojic v poljubni postavi.