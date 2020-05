Je tudi vas pustila brez besed? #video

Presenetila je marsikoga

Svetovni športi javnosti je že nekaj časa jasno, česa vsega je na teniškem igrišču sposoben Novak Đoković, ki ima v svoji vitrini že 17 osvojenih grand slamov. Tokrat pa je na sceno stopila njegova žena Jelena. Ta je na družbenem omrežju objavila video, na katerem igra tenis. Jelena je s svojim teniškim znanjem presenetila marsikoga.

Pod njenim videom je kar nekaj komentarjev. Nekateri menijo, da ima tako dober bekhend kot njen mož, nekdo pa je celo predlagal, da bi organizirali turnejo izbrank teniških igralcev.

Foto: Reuters

Danes 33-letna Jelena je nekdaj tudi sama igrala tenis, a se je pozneje raje posvetila študiju. Čeprav se spozna na tenis, ne želi podrobno komentirati rezultatov svojega moža na turnirjih. "Verjamem, da nisem dovolj relevantna, da bi komentirala Novakove dvoboje. Seveda se pogovarjava o vsem in tudi o tem delu njegovega življenja. Če me vpraša za mnenje, mu rada povem, kaj mislim, ampak na koncu on s svojo ekipo sprejme odločitve. Jaz sem bolj osredotočena na najine otroke, dejavnosti v skladu in številne projekte, ki delujejo pod blagovno znamko Novak," je pred časom za vesti-online povedala Jelena, ki velikokrat Novaka spremlja tudi na turnirjih.

Foto: Gulliver/Getty Images

Novak Đoković zelo aktiven pri organizaciji turnirjev

Teniški turnirji so že nekaj časa prekinjeni, a vendarle se nekaj dogaja na mednarodni ravni. S pomočjo Novaka Đokovića, ki se trenutno mudi v Beogradu, želijo organizirati serijo Adria Tour. Dvoboje bodo igrali v Beogradu in Zadru, želijo si, da bi jih lahko igrali tudi v Črni gori ter Bosni in Hercegovini. Po zadnjih informacijah, ki jih je razkril Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića, bodo v Zadru lahko na tribunah v omejenem številu tudi gledalci. Prihod so potrdili že Dominic Thiem, Aleksander Zverev in Grigor Dimitrov.

Že ta konec tedna zelo pestro na slovenskih teniških igriščih Foto: Vid Ponikvar

Zelo pestro bo tudi na slovenskih tleh, kjer bo v organizaciji naših najboljših teniških igralcev potekal dobrodelni turnir Pokal Mime Jauševec (od 6. do 8. junija). Na sporedu bo 21 tekem. Že 29. maja pa se bodo začela nacionalna in ligaška tekmovanja. Ta konec tedna bo turnir v Radomljah z nagradnim skladom dva tisoč evrov.