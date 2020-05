Septembra se obeta še en prestižen teniški turnir

Italijanski organizatorji so prepričani, da bodo teniški turnir ATP in WTA, ki bi moral biti maja, v Rimu izpeljali septembra. Predsednik italijanske teniške zveze Angelo Binaghi je v petek izrazil optimizem, da bi ta turnir na pesku lahko tudi letos izpeljali v večnem mestu ter javnosti omogočili uživanje v tem velikem dogodku.

Nad letošnjo teniško sezono visi veliko neznank. Zaradi pandemije novega koronavirusa so prvič v zgodovini odpovedali teniški turnir za grand slam v Wimbledonu, pod velikima vprašajema pa sta tudi preostala turnirja za veliki slam, odprti prvenstvi Francije in ZDA v Parizu in New Yorku.

Foto: Getty Images

Roland Garros naj bi se začel 20. septembra, s kvalifikacijami teden pred tem. Tudi organizatorji zadnjega turnirja za grand slam v sezoni v New Yorku ne razmišljajo o odpovedi turnirja ali selitvi na drugo lokacijo. OP ZDA bi moralo biti na sporedu od 31. avgusta do 13. septembra in za zdaj ta datum še ostaja v igri, dokončno odločitev o usodi US Opna bodo sprejeli do konca junija.

In v tej septembrski gneči so v Italiji prepričani, da bo prostor tudi za teniški turnir v Rimu. Lani je v finalu tega mastersa ATP serije 1000 zmagal Rafael Nadal, ki je premagal Novaka Đokoviča s 6:0, 4:6, 6:1.

"Mislim, da bomo, če ne bo kakšnega večjega preobrata, septembra, sredi in konec meseca, reorganizirali Internazionali BNL d'Italia," je Binaghi povedal za SuperTennis. "Predvsem Rimljani mi govorijo, da je prav ta izjemna sezona najboljši čas za igranje tenisa."

Binaghi je dejal, da se bo kmalu sestal z italijanskim ministrom za šport Vincenzom Spadaforro, s katerim bo razpravljal o načinih, kako "javnosti omogočiti uživanje v tem velikem dogodku". Turnir bi se sicer v želenem terminu prekrival z Roland Garrosom, piše STA.