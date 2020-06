Nekateri bi naredili vse, ona pa ostaja previdna

"Menim, da je zdravje na prvem mestu." Foto: Sportida

Devetnajstletnica bi raje malo počakala

Prihodnost svetovnega tenisa na najvišji ravni je še zelo negotova. Po svetu potekajo posebni turnirji, ki so povečini dobrodelne narave. Po zadnjih podatkih bi se turnirji lahko začeli avgusta, organizatorji pa se zelo trudijo, da bi izpeljali OP ZDA in OP Francije. Naša sogovornica je bila ob tem vprašanju previdna.

"Zelo težko odgovorim na to vprašanje. Nekateri bi naredili vse, da se tenis začne. Jaz menim, da je zdravje na prvem mestu. Videti je, da naj bi se nekaj dogajalo. OP ZDA naj bi potekalo brez kvalifikacij, konkurenca dvojic bo okrnjena … Mislim, da to ni prav in da to ni dobro za to šport. Ni mi všeč miselnost, da bi se morali na vsak način vrniti na igrišča. Raje bi videla, da malo dlje počakamo in da bodo na koncu vsi igralci zadovoljni. Trenutno je veliko stvari, ki ne bi bile dobro izvedene. Če bodo turnirje organizirali tako, kot je bilo prej, ko ima vsak igralec možnosti, se veselim, da bom lahko igrala."

"Nihče ne želi izgubiti in gre tudi za čast." Foto: Sportida

Kaji se zdi odlično, da so se na turnirju Pokal Mima Jaušovec najboljši igralci zbrali za dober namen. Ob vsem tem so se zabavali in navijali drug za drugega. Juvanova je igrala za ekipo Zahod, na nasprotni strani pa je bil Robi Cokan, njen dolgoletni trener. Na koncu je premočno slavila ekipa Vzhoda (23:4).

Slovenski mladi igralki so skupinska tekmovanja zelo všeč, a ko je na igrišču, si vedno želi zmagati. "Rada tekmujem v vsem. Še posebno proti Robiju (Cokanu op. p.). To je dalo tekmovanju še dodatno vrednost. Nihče ne želi izgubiti in gre tudi za čast."

"Še vedno je moj trener"

Priznala je, da je imela malo nenavaden občutek, ko je imela svojega trenerja na nasprotni strani. Včasih ji je pogled zbežal k njemu, saj je vedno vajena, da med dvoboji išče njegov pogled.

"Vseeno se zavedam, da je bila to vse zabava in da je Robi še vedno moj trener. Tudi če med tekmo morda ni navijal zame. Čeprav mi ni mogel svetovati, si še vedno želi, da odigram najbolje. Vem, da on bolj kot za zmago navija za dobro igro. Tega se držim tudi sama. Sicer sem imela v svoji ekipi dobre igralce. Bila je odlična energija, tako da se ne morem ravno pritoževati."

Z Aljažem Bedenetom sta prvič zaigrala skupaj in na koncu tudi zmagala. Foto: Sportida

Želela je pokazati, kaj zna

Kaja je na turnirju igrala dva dvoboja. Prvi dan je igrala v dvoboju dvojic z Aljažem Bedenetom, potem ko sta v zanimivem dvoboju premagala Polono Hercog in Blaža Rolo. V posamičnem dvoboju je igrala proti Tamari Zidanšek in izgubila po dveh nizih.

"V čast mi je bilo igrati z Aljažem. Nobene treme nisem imela. Želela sem si dobro igrati in s tem pokazati, kaj znam. Po drugi strani sva z Aljažem ciljala na zmago. Pogosto je pokazal, zakaj je tam, kjer je. Na koncu je odlično serviral, tudi vmes je zelo dobro odigral."

Nič ji ni težko. Zadnji dan turnirja je celo prevzela vlogo pobiralke žogic. Foto: Sportida

"Zelo vesela sem, da so prišla vsa najboljša dekleta"

Ljubljančanka je trenutno v fazi treninga in od sebe ne pričakuje veliko. Njen cilj je, da bi avgusta in septembra, ko naj bi se sezona začela, igrala na najvišji ravni. Meni, da je že na turnirju Pokal Mima Jaušovec dobro igrala. Predvsem je bila vesela, da so se odzvale vse najboljše igralke.

"Na ta način sem odigrala nekaj kakovostnih tekem. V prihodnosti bomo verjetno zelo redko videli, da bi z Aljažem igrala proti Poloni Hercog in Blažu Roli. Zelo vesela sem, da so prišla vsa najboljša dekleta. Nekajkrat sem trenirala s Tamaro (Zidanšek op. p.), s Polono (Hercog op. p.) sem prvič trenirala. Mislim, da sem lahko iz tega potegnila veliko dobrega. Ne morem se pa v tem trenutku osredotočiti na rezultat. Dvoboji so se igrali do štiri in zaradi tega je bilo vse drugače," je povedala 19-letna igralka, ki je začela študirati na daljavo, ob tem pa se je v času koronavirusa začela tudi učiti igrati na ukulele.