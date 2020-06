Dvajset Balkancev v isti garderobi in kdo mu je uničil življenje?

Adria Tour se je začel v soboto Beogradu. Turnir se nato seli v Zadar, kjer je direktor turnirja prav Goran Ivanišević. Načrtujejo, da se bo turnir selili še v Črno goro ter Bosno in Hercegovini. Vabilu so se odzvali tudi nekateri najboljši igralci sveta (Dominic Thiem, Aleksander Zverev, Grigor Dimitrov), nastopili pa bodo tudi najboljši hrvaški teniški igralci in ostalo.

Enostavno delim ljudi na dobre in slabe. Ni pomembno iz kje si, kdo si, kaj si in kakšno barvo kože imaš. Ali si ali pa nisi." Foto: Gulliver/Getty Images

Vesel je, ko vidi dvajset Balkancev v isti slačilnici

Ivanišević je prepričan, da s to športno prireditvijo nekdanji jugoslovanski regiji pošiljajo pravo sporočilo.

"Govorimo isti jezik, imamo isto mentaliteto in nekdaj je bila to ena država. Zdaj smo se vsi razpršili, ampak v športu ni prostora za sovraštvo in zavist. Veliko je nogometašev, ki igrajo v istih klubih in se podpirajo. Tenis je sicer individualni šport, ampak je lepo videti, ko prideš na večji turnir. Dvajset Balkancev v isti slačilnici, drug drugega podpirajo in skupaj trenirajo. To je nekaj izjemnega in seveda je šport edini, ki lahko vse združi, zbliža in postavi odnose na neko normalno raven. Takšno, kot bi morali bi biti sicer," je uvodom povedal Ivanišević, ki je je bil zaradi svoje iskrenosti in čustvenih izbruhov v svojem času eden najbolj priljubljenih igralcev.

"Novaka Đokovića se ne odvrne." Foto: Twitter

Ne gre samo za nekdanjega vrhunskega igralca, ampak tudi za zelo dobrega trenerja. Z Marinom Čilićem sta leta 2014 uspela zmagati na OP ZDA. Zdaj mineva že skoraj leto dni, ko zelo uspešno sodeluje z Novakom Đokovićem, enim najboljših igralcev vseh časov. Priznal je, da takšnega vabila, kot ga je dobil pred letom dni, ne zavrne.

"To je isto, kot da bi bil nogometni trener in me pokliče Real Madrid. Takoj se odzoveš in prideš peš, če je treba. Novaka Đokovića se ne odvrne. Navajen sem živeti s pritiskom in bilo bi mi dolgčas, če bi bilo vse v redu."

Bil je zelo čustven igralec. Foto: Guliver/Getty Images

"Kaj lahko naučim Novaka?"

Mnogi se sprašujejo, kaj lahko nekdo Novaka Đokovića sploh še nauči, a vedno so podrobnosti, ki v odločilnih trenutkih prevesijo tehtnico na eno stran. "Kaj lahko naučim Novaka? On je človek, ki želi vseskozi napredovati. Vseskozi potekajo pogovori, kako bi lahko izboljšali njegovo igro. Zato so Đoković, Nadal in Federer tam, kjer so. Ne bojijo se učiti in napredovati. Sprejmejo vsak predlog. V tem primeru je zelo zanimivo in je lahko delati. Drugi servis ima veliko močnejši. Nisem mu rekel: 'Hej, drugi servis serviraj s 190 kilometrov na uro.' Malo smo delali na tehniki. Ima samozavest in drugi servis je močan 180 ali 190 kilometrov na uro. A še vedno je prostor za napredek. Želi, da se ga spominjamo kot najboljšega vseh časov. Zrušiti želi vse rekorde."

Goran Ivanišević najbolj obžaluje poraz v finalu Wimbledona proti Samprasu. Foto: Gulliver/Getty Images

Danes 48-letni Splitčan je v svoji igralski karieri zmagal 22 turnirjev. Med njimi je tudi znameniti Wimbledon, ki ga je dobil leta 2001. Turnir na svetu travi je dobil šele v svojem četrtem finalu. Za nekatere stvari v karieri mu je žal, a je vseeno zadovoljen z doseženim.

"Morda bi nekaj dvobojev spremenil. Finale Wimbledona leta 1992, kjer sem bil proti Agassiju velik favorit. Pred kratkim sem gledal ta dvoboj. Pomembne točke je bolje igral in na koncu zasluženo zmagal. Ali bi mi ta zmaga spremenila vse v moji karieri? Zelo verjetno, lahko pa tudi ne. Zagotovo bi spremenil finale leta 1998 v Wimbledonu proti Samprasu, če bi ga zmagal. Ta človek mi je uničil življenje. Tudi takrat sem bil boljši igralec, ampak sem izgubil. Ampak kdo te to na koncu vpraša. Na koncu sem vseeno zadovoljen. Stroja, da bi se vrnili v preteklost nimamo, tako da gledamo v prihodnost. Želim biti čim boljši trener, oče in mož. Enostavno delim ljudi na dobre in slabe. Ni pomembno iz kje si, kdo si, kaj si in kakšno barvo kože imaš. Ali si ali pa nisi," je za Al Jazeera Balkans še povedal Ivanišević.