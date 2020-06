Avstrijec slavil v Beogradu. Bo Đoković turnir pripeljal v Slovenijo?

Naslednji turnir Adria Toura, ki jih organizira prvi igralec na svetu Novak Đoković, bo naslednji konec tedna v Zadru. Nato sledita še Banjaluka in Sarajevo, turnir v Črni Gori pa je odpadel.

Po poročanju različnih srbskih in hrvaških medijev Đoković išče nadomestno lokacijo, med kandidati pa naj bi bila tudi Slovenija.

Dvoboj si je ogledalo lepo število gledalcev. Eden od turnirjev bi lahko potekal v Sloveniji. Foto: Reuters

V Beogradu je nastopilo osem igralcev, ki so bili razdeljeni v dve skupini. V prvi skupini je prvo mesto zasedel Filip Krajinović, drugi je bil Novak Đoković, tretji Nemec Alexander Zverev in zadnji še en domačin Viktor Troicki. V drugi skupini je bil najboljši Dominic Thiem, sledili pa so mu Nikola Milojević iz Srbije, Bolgar Grigor Dimitrov in Dušan Lajović prav tako iz Srbije.

Selitev v Zadar

Naslednji teden v Zadru bodo med drugimi nastopili Novak Đoković, Hrvata Marin Čilić ter Borna Ćorić in Alexander Zverev.

Adria Tour v Zadru se bo začel v petek s slovesnim odprtjem, prireditelji pa obljubljajo bogat spremljevalni program, načrtujejo koncerta Gibonnija, Petra Graša in še eno glasbeno presenečenje.

Preberite še: