Guverner New Yorka potrdil: US Open bo, gledalcev pa ne

Odprto teniško prvenstvo ZDA v New Yorku se bo začelo 31. avgusta, potekalo pa bo brez gledalcev, je danes prek spletnih medijev potrdil guverner New Yorka Andrew Cuomo. Ob tem je druga igralka sveta sporočila, da na turnirju zaradi strahu pred okužbo z novim koronavirusom ne bo sodelovala.

V svojem tvitu je dejal, da bo Ameriška teniška zveza (Usta) zaradi epidemije novega koronavirusa zagotovila izredne varnostne ukrepe za zaščito igralcev in osebja, vključno s testiranji, dodatnimi garderobami, natančnimi čiščenji ter namensko nastanitvijo in varnim prevozom.

Nekateri igralci na čelu z Novakom Đokovićem in Rafaelom Nadalom so že izrazili dvom o tem, ali je turnir izvedljiv v takšni obliki, zato je vprašanje, ali bodo vsi v New York dopotovali. Druga igralka sveta, Romunka Simona Halep, je nastop že odpovedala.

Turnir v New Yorku bo prvi grand slam po izbruhu epidemije novega koronavirusa. Wimbledon so že odpovedali, Pariz pa so z junija prestavili na september, začel naj bi se le teden po koncu US Opna.

Glavni trener travnatega igrišča v Wimbledonu je bil letos odpovedan, največji turnir na peščeni podlagi v Parizu pa se bo predvidoma začel 20. septembra.

Simona Halep se zaradi strahu pred okužbo z novim koronavirusom ne bo udeležila OP ZDA. Foto: Reuters

Halepova bo izpustila turnirje zunaj Evrope

Romunska teniška igralka Simona Halep, trenutno druga na računalniški lestvici, ne bo nastopila na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, razlog je strah pred okužbo z novim koronavirusom, poročajo romunski mediji.

Osemindvajsetletna Halepova letos ne namerava nastopiti na nobenem turnirju izven Evrope, izjema je le zaključni turnir v Shenzenu, če bo ta sploh na sporedu.

"Bom pa nastopila na evropskih turnirjih, Pariz bo moj glavni cilj," je dejala Halepova, dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki je v Parizu zmagala leta 2018.