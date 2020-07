Mats Wilander je bil sicer večkrat na tapeti srbskih medijev. Ti so mu očitali, da pogostokrat neupravičeno kritizira Novaka Đokovića. Wilander se je tokrat postavil v bran prvemu igralcu sveta, potem ko je bil Novak zaradi organizacije teniškega turnirja Adria Toura, ta je imel dobrodelno noto, na udaru kritik.

Mats Wilander se je Novaku postavil v bran. Foto: Guliver/Getty Images

"Intervjuval sem ga prvi dan Adria Toura. Bil je zelo srečen, ker je organiziral turnir. Rekel mi je, da je imel med dvobojem solze v očeh. Nole je plačal za svojo naivnost, potem ko je želel narediti tisto, kar je prav. Klobuk dol Noletu, ker je poskušal nekaj narediti za otroke iz svoje države," je uvodoma povedal Wilander.

Med drugim je dejal, da ga preseneča, da napadajo samo Novaka. Pravzaprav ga to ne preseneča kaj dosti, saj je trenutno prvi igralec sveta. "Je zelo inteligenten fant in on bo vse uredil. Rekel bo: 'Fantje, ni prav, da je to samo moja napaka, tudi vi ste prišli. Nepošteno je, on je številka ena in morda bo kariero končal kot najboljši igralec v zgodovini, tako da res ni pošteno."

Bo odstopil z mesta predsednika? Goran Ivanišević, njegov trener, je priznal, da si celo želi, da bi Novak odšel z mesta predsednika. Foto: Gulliver/Getty Images

Beograjčanu so očitali, da kot prvi igralec sveta ni bil dober zgled. Nekatere je še bolj zmotilo, da je kot predsednik sveta igralcev ATP naredil napako. Nekateri so celo menili, da bi moral odstopiti z mesta predsednika sveta igralcev. Pred kratkim je Goran Ivanišević, njegov trener, priznal, da si celo želi, da bi Novak odšel s tega mesta, saj zaradi tega izgublja preveč energije in vseskozi mu mečejo polena pod noge. Kaj si o tem misli Wilander?

"Vsi včasih naredimo napako. Ali bo moral odstopiti? Ne, edino, če si to sam želi. Če je večina igralcev proti njemu, potem prav, ampak jaz za kaj takšnega nisem slišal," je še povedal Wilander, ki je v svoji karieri osvojil sedem turnirjev za grand slam.

Novak Đoković še ne ve, kje bo igral v letošnji sezoni. Foto: Reuters

Đoković kritike dojema kot lov na čarovnice

Novak Đoković v Beogradu po okužbi s koronavirusom že trenira, za tamkajšnje srbske medije pa je dejal, da kritike na njegov račun dojema kot lov na čarovnice. Prav tako še ne ve, ali bo nastopil na OP ZDA, ki ga Američani poskušajo izpeljati na vsak način. "Ne vem, ali bom igral na OP ZDA. V Washingtonu zagotovo ne bom igral, Cincinnati je v načrtu. Zagotovo bom igral na Roland Garrosu, v načrtu sta tudi Madrid in Rim," je še povedal Đoković, ki je pohvalil tudi novo točkovanje na lestvici ATP.