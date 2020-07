Druga igralka sveta: To je bil najdaljši premor v mojem življenju

Trenutno številka 2 svetovnega tenisa, Romunka Simona Halep, je v pogovoru za britansko mrežo BBC podvomila o tem, da bodo lahko organizatorji Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku letos izpeljali turnir za veliki slam. Lanska zmagovalka Wimbledona je v skrbeh glede svojega igranja na US Opnu.

Prvič v zgodovini je pandemija covid-19 preprečila izvedbo turnirja za grand slam v Wimbledonu, Odprto prvenstvo Francije v Roland Garrosu je bilo preloženo na drugo polovico septembra. OP ZDA bo tako predvidoma prvi turnir za grand slam po prekinitvi zaradi novega koronavirusa.

Turnir v New Yorku nameravajo izpeljati brez gledalcev od 31. avgusta do 13. septembra.

Halepova je o svojih načrtih za US Open povedala: "To bo nekoliko težko, odvisno bo od omejitev."

Svetovna številka 2 je dejala, da jo "malce skrbi, da bi se kar tako odločila za nastop na tem turnirju".

Osemindvajsetletnica je sicer že junija povedala, da ni prepričana, ali bo igrala na igriščih Flushing Meadowsa, vendar je v isti sapi dodala, da njeni načrti niso nikoli povsem zacementirani.

Za BBC je dejala: "Trenutno nimam pojma, ker nihče ne ve, kaj se bo zgodilo po tem mesecu."

"Počakala bom, da vidim, kako se bodo odločili in kaj bodo naredili drugi igralci."

Halepova upa, da bodo trenutni načrti obveljali in da bo 3. avgusta lahko zaigrala na turnirju v Palermu, ki bo prvi turnir serije WTA po marčevski prekinitvi ter petmesečnem premoru zaradi covid-19. Na novem provizoričnem sporedu je vsega skupaj 20 turnirjev, ki naj bi se zvrstili od začetka avgusta do konca novembra.

Zmagovalka dveh turnirjev za grand slam upa, da bo igrala v Italiji, češ da "potrebuje turnirje", saj kar dva meseca v času karantene ni niti dvignila loparja.

Foto: Reuters

Vsem sem povedala, da bom odložila lopar in živela običajno življenje

Uživala je v običajnih stvareh in živela življenje v izolaciji kot vsi preostali: poslušala je glasbo, prebrala je več knjig in na spletu preverjala, kaj se dogaja po svetu.

"To je bil najdaljši premor v mojem življenju," je dejala. "Vsem sem povedala, da bom odložila lopar in živela običajno življenje."

"Nisem imela urnika, prav tako nisem bila motivirana za treninge ali dvoboje, niti za to, da bi pripravila potovalke in nekam odšla. Ni bilo slabo, na ta čas gledam čim bolj pozitivno," je še dejala.

"Delala sem običajne stvari, nič posebnega. Želela sem se spočiti in zbistriti svoj um, po letih na vrhu je bil ta pritisk zelo velik. Zdaj sem spet lačna turnirjev. Želim potovati in igrati tenis. To obdobje mi je pomagalo, da verjamem, da me čaka še nekaj let v vrhunskem tenisu," je dejala Halepova.

Foto: Reuters

Uokvirila je lopar

Izpostavila je še eno pozitivno stvar, ki se ji je zgodila med karanteno. Našla je čas, da je uokvirila lopar, s katerim je lani premagala Američanko Venus Williams za prvi naslov v Wimbledonu.

Postavila ga je pod fotografijo, na kateri drži trofejo. Ima ga na domači steni, da ji prikliče spomine in jo opominja na to, kaj je dosegla: "To vidim vsako sekundo, ko se sprehajam po svojem hodniku."

Kljub žalosti, ker letos ne bo mogla braniti wimbledonske krone, pa na to gleda optimistično: "Zdaj bom kar dve leti prvakinja Wimbledona, kar mi je zelo všeč. Še eno leto imam, da uživam, kar je super."

"In od Wimbledona sem prejela nekaj brisač, kapo in majico, tako da se počutim, kot da igram v Wimbledonu tudi letos," je Romunka sklenila pogovor.