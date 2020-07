V Portorožu bo poleti vseeno teniško zelo pestro

Največjega teniškega turnirja v Sloveniji ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open v Portorožu letos ne bo. Skupna odločitev Tenisa Slovenije in generalnega pokrovitelja Zavarovalnice Sava je bila sprejeta zaradi trenutnih razmer, ki vladajo v Evropi in svetu.

Turnir bi bil letos na sporedu od 17. do 23. avgusta, denarni sklad pa bi bil 50 tisoč ameriških dolarjev.

“Najprej bi se zahvalil Tenis Sloveniji za trud, ki ga je vložila v zadnjem obdobju, da bi izpeljali turnir tudi letos. A trenutne razmere ne dopuščajo varne organizacije tako velikega turnirja. Treba je spoštovati ukrepe Vlade Republike Slovenije. Zdravje tekmovalcev, organizatorjev in vseh drugih udeležencev je na prvem mestu. Žal je letos novi koronavirus zmagal," je uvodoma o odpovedi dejal direktor turnirja Aljaž Kos.

"Želimo narediti še korak naprej in ob vseh dogodkih, ki smo jih vajeni iz zadnjih let, dodati še kakšnega novega,” je povedal Aljaž Kos. Foto: Sportida

Odpoved turnirja tik pred zdajci bi bil velik udarec

"Finančni vložek je preprosto prevelik, da bi vztrajali pri organizaciji, saj so razmere nejasne. Marsikaj se lahko še spremeni prihodnji mesec, in če bi prišlo do zaostritve v dneh pred turnirjem, bi bila posledična odpoved turnirja tik pred zdajci velik udarec. Zato smo se odločili, da bomo pozornost namenili organizaciji turnirja v prihodnjem letu. Želimo narediti še korak naprej in ob vseh dogodkih, ki smo jih vajeni iz zadnjih let, dodati še kakšnega novega,” je dodal Kos.

Foto: Gulliver/Getty Images

Povabili bodo vse najboljše teniške igralce

A odpoved ne pomeni, da letos v Portorožu ne bo tekmovalnega tenisa. Tenis Slovenija bo tako v tem terminu organiziral močno člansko prvenstvo, na katerega bodo povabljeni vsi najboljši slovenski igralci in igralke. Kot vsako leto pa bodo organizirali tudi teniški festival, tekmovanja v vseh starostnih kategorijah, kjer se bodo na enem mestu zbrali vsi teniški upi. Celotna prireditev bo potekala v skladu s priporočili pristojnih organov.