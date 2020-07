Kaj Novak Đoković počne v Bosni? #video

FREE AT LAST After two negative and two positive tests, I've finally tested negative again and am free to leave Zadar after one month. Feels like I won it in five... Huge thanks to all the doctors and everyone who made my quarantine in Zadar nice and pleasant. Wish everyone who tested positive a speedy recovery! POBJEDA U PET SETOVA Nakon dva negativna i dva pozitivna testa, došao je na red moj omiljeni, peti set. A znate da sam uvijek bio nezgodan u petom setu... Napokon negativan i napokon mogu na slobodu nakon tri tjedna izolacije. Veliko hvala @falkensteiner_hotels i osoblju koje mi je kuhalo i nosilo hranu, posebno @komlenicljubica Veliko hvala i doktorima na brizi, a posebno hvala i jednom ludom Šibenčaninu, prepoznat će se sam! Zadre, hvala ti što si mi mjesec dana bio sjajan domaćin, sad smo se zbližili na još posebniji način. Vidimo se u nekim ljepšim okolnostima, ali ipak ne tako skoro 😂 Čuvajte se, ljudi, a svim zaraženima što brži oporavak! 🙏🏻

