Zakaj je Romunka zavrnila ples z Novakom Đokovićem? #video

Simona Halep je lani zmagala najprestižnejši turnir na turneji – Wimbledon. Med moškimi pa je slavil Novak Đoković. Po navadi je tradicija da se zmagovalka in zmagovalec zaplešeta na odru. Simona je to zavrnila, saj je dejala, da se ne počuti sigurno v visokih petah.

"Prosim vas, ne"

"Za mene je bilo že stresno, da hodim v visokih petah in ob tem nosim lovoriko, a je bilo vseeno zelo lepo," je uvodoma za BBC povedala trenutno druga igralka sveta in razkrila, kaj se je dogajalo okoli plesa.

"Nisem plesala (smeh op. p.). Bila sem pod stresom in vprašala sem, če moram plesati. Odgovorili so mi, da je to moja odločitev. Rekla sem: 'Prosim vas, ne'" je v smehu dodala Halepova, ki je pred leti polnila medije, potem ko si je dala zmanjšati prsi, saj so jo te zelo motile pri igranju tenisa.

Simona Halep je lani prvič osvojila Wimbledona. Foto: Reuters

Kaj je počela v času karantene?

Halepov, ki je v karieri zmagala dva turnirja za grand slam, je med drugim povedala, da kar dva meseca ni držala loparja v rokah, kar je bila njena najdaljši premor, odkar igra tenis. Kot je sama dejala, se za štedilnikom za zdaj še ne znajde najbolje, zato je v času karantene veliko brala in poslušala glasbo," je še povedala 28-letna teniška igralka, ki je priznala, da ji je všeč, da bo zaradi koronavirusa še eno leto branilka naslova v Wimbledonu.

Podvomila je tudi o tem, da bodo lahko organizatorji Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku letos izpeljali turnir za veliki slam. Lanska zmagovalka Wimbledona je v skrbeh glede svojega igranja na US Opnu.